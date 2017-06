Unia nuovo assessore all’Ambiente, un’insegnante di 52 anni al suo posto in Consiglio comunale

TORINO - Ora che Alberto Unia, fino a pochi giorni fa capogruppo del Movimento 5 Stelle in Sala Rossa, è ufficialmente assessore all’Ambiente al posto di Stefania Giannuzzi, si è liberato un posto tra i banchi della maggioranza in Consiglio comunale. Poltrona che spetta a Marina Pollicino, la prima esclusa alla elezioni dalla lista grillina che, scherzo del destino, è arrivata proprio dopo Unia con 185 voti presi (207 l’ex capogruppo). Cinquantadue anni, originaria di Messina, la nuova consigliera di professione è un’insegnante e alle spalle non ha esperienze dirette in politica, ma da tempo segue il Movimento 5 Stelle, in particolare per il DDL sulla riforma della scuola del 2015. La sua nomina dovrebbe avvenire durante la prossima seduta del Consiglio comunale, anche se non è stata ancora ufficializzata. Diventando assessore, Alberto Unia lascia anche la carica di capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale. A prendere il suo posto è Chiara Giacosa, quarantaduenne impiegata amministrativa che a giugno del 2016 di voti ne prese 356 e, in questo primo anno, ha presentato 32 atti.