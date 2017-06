Buone notizie dalle Molinette: esce dalla Rianimazione una delle due donne ferite in piazza San Carlo

TORINO - Si tratta della più giovane delle due: la ragazza di ventisei anni ricoverata all'ospedale Molinette di Torino, in seguito alle ferite riportate nella notte del 3 giugno in piazza San Carlo, sta meglio ed è uscita oggi, giovedì 15 giugno, dal reparto di Rianimazione dell'ospedale. La donna è stata quindi trasferita in un reparto di degenza delle Molinette ma la sua prognosi, per il momento, resta riservata.

L'altra donna ricoverata alle Molinette

Rimangono stabili invece le condizioni dell'altra donna ricoverata alle Molinette. La signora di 63 anni ha subito un'operarazione d’urgenza a causa di un un’improvvisa instabilità della colonna cervicale. Nonostante il quadro generale grave la paziente rimane stabile.