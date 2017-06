Al Varano Sporting Village la festa d'estate di Pachamama Onlus

TORINO - Sabato 17 giugno al Varano Sporting Village la festa d'estate dell’Associazione Pachamama Onlus per famiglie, bambini, runner e appassionati di cibo e buona musica con l’obiettivo di raccogliere fondi per i progetti solidali a favore dei contadini sem terra del Brasile. Dalle 16 presso il Varano Sporting Village (via Alfonso Varano, 64) la Festa d’Estate della onlus torinese che si occupa dal 2009 di cooperazione internazionale, sostenendo con i propri progetti ed eventi le attività sostegno dei lavoratori rurali delle terre dell' Alagoas (nordest Brasile) in un asse di solidarietà Italia-Brasile. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per i progetti solidali portati avanti dall’associazione e prevede dal pomeriggio alla sera numerose attività per famiglie, bambini, appassionati di corsa o semplici curiosi che vogliono conoscere da vicino i nuovi progetti e i lavori portati avanti in questi anni da Pachamana, a cui si aggiungono ottimo cibo, musica dal vivo e tante altre sorprese.

La PachaRun e i concerti

Tra i momenti più interessanti della Festa d’Estate la corsa non competitiva PachaRun aperta a tutti, un tragitto di 5,6 km che si snoda all’interno del Parco della Colletta con partenza fissata alle 17.30 adatta a ogni andatura e preparazione fisica. Al termine della corsa sarà offerto un ristoro con bevande fresche con possibilità di usufruire delle docce calde dell’impianto. Dalle 19.30 verranno preparati gustosi cibi da strada e le famose caipirinha di Pachamama e tutti i partecipanti potranno assistere a concerti di musica dal vivo di band emergenti fino alle 23. Un’occasione per fare del bene divertendosi, passare una giornata in compagnia e all’aria aperta, gustando ottimo cibo e buona musica. L’ingresso è a offerta libera a partire da 5 euro e gratuito per i bambini da 0 a 5 anni. Per partecipare alla PachaRun è necessario iscriversi entro le 17 del sabato stesso e il costo è di 15 euro, con cui oltre a sostenere i progetti dell’Associazione si potrà accedere all’ingresso dell’evento e ricevere la t-shirt ricordo della manifestazione. Per informazioni e prenotazioni: Emanuele: 3407849453; Omar: 3393461842; pachamama@pachamama.to.it.