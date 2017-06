Festa della Musica 2017, tutti pronti per il Flash Mob

TORINO - Mercoledì 21 Giugno alle 21 in Piazza Palazzo di Città si terrà l'evento finale della Festa della Musica di Torino 2017, per festeggiare il solstizio d'estate. Per l'occasione qualunque musicista è invitato a prendere parte al Flash Mob Orchestrale. Verrà creata la più grande Orchestra mai vista che si esibirà sotto la direzione dal Maestro Antonio Zizzamia e tutti possono farne parte. Qualunque musicista potrà prendere parte al Flash Mob iscrivendosi sul sito www.festadellamusicatorino.it o unendosi all’Orchestra, direttamente il loco, presentandosi poco prima dell’orario di inizio. Condizione essenziale per tutti i musicisti è sapere leggere da spartito. Gli strumenti ammessi a far parte dell’Orchestra sono: clarinetto, clarinetto basso, clarinetto contralto, altre percussioni, contrabbasso, corno, eufonio, fagotto, flauto, oboe, sassofono soprano, sassofono contralto, sassofono tenore, sassofono baritono, tromba, trombone, tuba, violin, violoncello. Il Flash Mob sarà eseguito sulle note dei brani Inno di Mameli – Inno Nazionale, Smoke on the Water, Hey Baby, La Bamba, Hafanana, Ode to Joi – Inno alla gioia. Alle 22 Lindy Hop Night with The Vintage Music Box, powered by Turin Cats, una serata di social dance sulla note del genere musicale che ha conquistato tutti negli ultimi tempi. Unisciti per ballare in una delle più belle piazze di Torino.