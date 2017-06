Moncalieri, torna Street Food Around The World

MONCALIERI - Dall'unione dell'International Street Food Parade e del vero concept di cibo di strada americano e dopo il grande successo di ottobre al Palavela di Torino, torna Street Food Around The World all'Ex Foro Boario il vero giro del mondo del gusto. Nella rassegna prevista per il 16,17 e 18 giugno troverete soltanto i migliori 50 stand & truck food accuratamente selezionati e grandissimi ospiti. Il tutto ad ingresso gratuito. Il festival seguirà i seguenti orari: venerdì 16 giugno stand aperti dalle 18:00 alle 00:00, sabato 17 giugno stand aperti dalle 12:00 alle 00:00, domenica 18 giugno stand aperti dalle 12:00 alle 00:00.Sarà creato un vero percorso diviso nelle zone italiana, europea e mondo per farvi vivere una food experience mondiale. Ecco qualche esempio delle specialità che troverete: Schiacciata Toscana, Lampredotto, Pani ca meusa, bombetta pugliese, sushi di strada, Panigacci, Tigelle, Miassa, Verdure pastellate, Prosciutto Filante, Panini gourmet, Panzerotti, Gnocco Fritto, Frittura di pesce, carne alla griglia, Panini con la chianina, Churritos, Crescia, Olive ascolane, Arrosticini, Gelato artigianale, Pasta take way, Arancini e cannoli siciliani, Pizza napoletana, Hamburger, Farinata, Kebab al cioccolato, Barbecue americano, Mici, Bruschette, fish&chips, Empanadas, Specialità peruviane, Salsicceria, ristorante messicano, carne argentina, carne brasiliana, Crocchette Tirolesi, Le Palle del Cuoco, Zucchine Zen, Pórci con la Trifola, Baci di dama contadina, Cucina vegana, Panini con la chianina, Pizza e mortazza, Dolci napoletani, Calamari di collina, Olive ascolane, Polentine con crema di zola, Bruschette, fish&chips, Crocchette di merluzzo-peperoncino-capperi-olive, freciula, agnolotti fatti a mano, frittate speciali, tartufi, carne cruda, hotdog, provoloni, piadina romagnola, panino con panelle e crocchè di patate, schiacciata vecchia palermo, arancinette mignon carne/burro, sfinciuni palermitano, caponata di melanzana, sarde a beccafico, involtini di pesce spada, polpo bollito, stigghiola, timballini di anelletti al forno, cassatina siciliana. In più zona beverage con birrifici artigianali e vinerie. Durante la tre giorni di manifestazione grandi ospiti, Dj Set, Spettacoli e grande zona bambini e famiglie. Per info: 345 42 89 359, 333 95 36 377, 347 57 92 556, info@levelupevents.it.