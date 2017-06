Piscine estive a Torino: gli orari di apertura e le tariffe per l'estate 2017

TORINO - Il termometro comincia a salire, come sfuggire al caldo asfissiate? Dove trovare un po' di refrigerio? Un bel bagno in piscina è la risposta. Tutte le piscine comunali all'aperto della città hanno lo stesso prezzo. Per entrare nei giorni feriali (escluso il sabato) si paga 5,50 euro, nei giorni festivi, sabato compreso, invece 8,50 euro. Pagano ridotto 4,30 i ragazzi fino a 15 anni, gli studenti (fino a 25 anni) e gli over 60, durante la settimana, 5,50 sabato e festivi. L'ingresso per i minori di 3 anni è sempre gratuito.

Aperture, chiusure e orari delle piscine a Torino

PISCINA CECCHI (via Cecchi 14) - piscina coperta, aperta fino al 9 luglio 2017, dal lunedì al venerdì dalle 12.40 alle 14.20, il sabato dalle 10.30 alle 15.30. Chiusa la domenica e nei giorni festivi.



PISCINA COLLETTA (via Ragazzoni 5/7) - piscina all'aperto, aperta dal 19 giugno, dal lunedì al giovedi dalle 12 alle 18.30, il sabato dalle 10 alle 18.30. Chiusa il venerdì, domenica e festivi dalle 10 alle 18.30.

PISCINA FRANZOJ (strada Antica di Collegno 221) - piscina all'aperto, aperta dal 13 giugno al 27 agosto 2017: dal martedì al sabato dalle 12 alle 19, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30. Chiusa il lunedì.

PISCINA GAIDANO (via Modigliani 25) - piscina all'aperto, aperta dal 12 giugno fino al 5 agosto 2017. Chiusura lunedì e domenica. Aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 19.

PISCINA GALILEO FERRARIS (corso Galileo Ferraris 228) - piscina all'aperto, aperta dal 10 giugno 2017: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21, domenica e festivi dalle 10 alle 20.

PISCINA GRUBEACH (via Crea 10) - piscina all'aperto, aperta dall'19 giugno: dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 20. Chiusa nelle giornate in cui ci sono gli spettacoli al GruVillage. PISCINA NON COMUNALE.

PISCINA LIDO TORINO (via Villa Gori 21) - piscina all'aperto, aperta dal 3 giugno al 17 settembre 2017. Aperta lunedì dalle 13 alle 19; martedì dalle 12.30 alle 19, dal mercoledì al venerdì dalle 13 alle 19; il sabato dalle 12 alle 18, la domenica e i festivi dalle 10 alle 18. Dal 22 luglio al 27 settembre 2017: 0 lunedì e da mercoledì a domenica dalle 9 alle 19, martedì 12.30 - 19.

PISCINA LOMBARDIA (corso Lombardia 95) - piscina all'aperto, aperta dal 12 giugno al 27 agosto 2017. Lunedì chiusa, dal martedì al venerdì aperta dalle 12 alle 18, il sabato e la domenica dalle 11 alle 18.

PISCINA MASSARI (via Massari 114) - piscina al coperto, aperta fino al 29 luglio 2017. Il lunedì aperta dalle 10.10 alle 21, il martedì e il venerdì dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 21, il mercoledì dalle 7 alle 21, il giovedì dalle 7.10 alle 21 e il sabato dalle 9.30 alle 12.50. Chiusa la domenica. PISCINA NON COMUNALE.



PISCINA PARRI (via Tiziano 39) - piscina al coperto, aperta dal 6 giugno al 22 luglio 2016, dal lunedì al venerdì dalle 12.40 alle 14.30.

PISCINA PELLERINA (corso Appio Claudio 110) - piscina all'aperto non è ancora aperta per lavori di manutenzione.

PISCINA SEMPIONE (via Gottardo 10) - piscina all'aperto. Aperta dall'11 giugno al 31 agosto 2017, dal lunedì a domenica dalle 12 alle 19.

PISCINA SISPORT (via Olivero 32) - piscina all'aperto, aperta dal 1 giugno al 3 settembre 2017, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30.

PISCINA TRECATE (via Vasile Alecsandri 29) - piscina all'aperto non ancora aperta.