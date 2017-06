Parte l'estate «caldissima» dei Musei Reali, il programma completo 

TORINO - Per coloro che passeranno l'estate in città, per i tanti turisti in arrivo, e per tutti gli amanti della cultura, i Musei Reali di Torino hanno organizzato una rassegna per tutti i gusti a partire da venerdì 16 giugno e fino al 10 settembre. Le nuove proposte si andranno a sommare alle straordinarie collezioni già presenti all'interno del polo museale per una offrire ai visitatori un'esperienza ricca e indimenticabile all'insegna della cultura.

Eventi estate 2017 ai Musei Reali



- Museo di Antichità, «Prima del bottone», 16 giugno – 15 novembre 2017

Accessori e ornamenti del vestiario nell’antichità in cui sono esposte, in gran parte per la prima volta, le collezioni di fibule (spille di sicurezza decorate), e di armille (braccialetti) databili all’epoca preromana. La curiosa mostra permette di scoprire sia gli ingegnosi meccanismi utilizzati per fissare gli indumenti, sia la loro squisita fattura.

- La Galleria Sabauda, «Le invenzioni di Grechetto», dal 22 giugno al 29 ottobre

Si tratta di una raffinata esposizione dedicata a Grechetto, straordinario disegnatore e incisore del ‘600, di cui si potranno ammirare una trentina delle più celebri incisioni, rivelatrici dei contatti con la cultura romana, determinanti nell’evoluzione del suo linguaggio figurativo. Sempre nella stessa sezione dei Musei Reali si può ammirare il nuovo allestimento del primo piano

- La Galleria Sabauda, «I biscuit del Palazzo Reale», dal 22 giugno al 29 ottobre

All’interno delle nove vetrine del primo piano i visitatori si troveranno di fronte alle «Piccole sculture bianche». «I biscuit del Palazzo Reale», ovvero le pregiate porcellane che nel Settecento costituivano l’orgoglio e il vanto delle più prestigiose case regnanti. La collezione dei Savoia, a tutt’oggi oggetto di studio, era proveniente soprattutto dalle importanti manifatture francesi.

- Biblioteca Reale, «Il disegno padre delle arti nel Rinascimento italiano», dal 7 luglio

In mostra una parte dei disegni italiani del '400 e del '500, tutti di artisti citati da Vasari nelle sue Vite, di cui la Biblioteca custodisce due belle edizioni, una del 1550 e l’altra del 1759. Il percorso di visita si snoda in modo da illustrare l'evoluzione dell'arte italiana secondo il racconto vasariano: dal Rinascimento toscano e veneto a Leonardo, dai maestri e allievi di Raffaello a Michelangelo alla prima Maniera a Firenze; dal '500 tra classicismo e manierismo a Vasari e le sue omissioni.

- Piazzetta Reale, «Torino Estate Reale»

Come faceva la corte già dalla seconda metà del Cinquecento nella Piazzetta Reale, antistante ai Giardini, a farla da padrona saranno gli spettacoli. È qui infatti che prende il via la prima edizione di «Torino Estate Reale», la rassegna di spettacoli realizzata dalla Città di Torino in collaborazione con la Fondazione per la Cultura e il Teatro Regio, nell’ambito di «Palchi Reali». Gli appuntamenti di musica, teatro e danza che animeranno il mese di luglio saranno preceduti ogni volta dall’Aperitivo Reale: un’occasione esclusiva per scoprire i Musei nelle ore prossime al tramonto godendosi un aperitivo nella suggestiva cornice del Palazzo. In queste sere sarà possibile accedere all’aperitivo e visitare liberamente le dieci stanze di grande fascino che compongono l’Appartamento della Regina Elena, abitato dalla sovrana durante i suoi soggiorni a Torino nei primi decenni del Novecento e normalmente chiuso al pubblico.

- Piazzetta Reale, «Cinema a Palazzo», dal 22 luglio al 2 settembre

Non mancherà quello che ormai è un appuntamento fisso dell’estate torinese, in grado di trasformare Piazzetta Reale in un cinema a cielo aperto: si tratta appunto di «Cinema a Palazzo», che dal 22 luglio al 2 settembre vedrà in programmazione oltre trenta film, dai grandi classici ai successi dell’ultimo anno, passando per i cult più amati dal pubblico ai titoli più ricercati. Anche in questo caso il sabato sarà possibile abbinare la visione del film con la visita all’Appartamento della Regina Elena.

- Giardini Reali, «Visita tattile», sabato 17 giugno

Nell’ambito delle attività educative rivolte all’accessibilità, sabato 17 giugno alle ore 10, è prevista la visita tattile nei Giardini Reali. Il progetto, ideato per un pubblico non vedente e ipovedente, offre la possibilità di visitare in un modo sensoriale i giardini, attraverso percorsi e strumenti appositi.

Proseguono infine le visite guidate organizzate in collaborazione con l’Associazione Amici di Palazzo Reale e molto apprezzate dal pubblico. Il programma permette di scoprire gli ambienti del secondo piano (Appartamento dei Principi di Piemonte e dei Duchi d’Aosta) e le Cucine nei fine settimana fino alla fine di giugno. Le visite al piano superiore sono prolungate nei sabati di luglio e, dal 1 settembre, riprenderanno per tutto il fine settimana insieme all’apertura eccezionale dell’Appartamento del Re, collocato al piano terra di Palazzo Reale. Il programma delle attività estive dei Musei Reali, costantemente aggiornato, si trova sul sito.