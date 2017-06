Investito anziano ciclista a Nichelino, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al CTO

NICHELINO - Verso le ore 8.30 di oggi, venerdì 16 giugno, la polizia municipale di Nichelino è intervenuta in seguito a un incidente avvenuto a Stupinigi. Lo scontro ha coinvolto un anziano nichelinese di ottant'anni che, secondo una prima ricostruzione, era a bordo della sua bicicletta e stava attraversando, pare in corrispondenza dell’apposito attraversamento ciclo pedonale, viale Torino, all’intersezione con la Via XXV Aprile per raggiungere Beinasco.

La dinamica dell'incidente

A colpire il ciclista è stata una Fiat Ulisse, alla guida della quale vi era un un uomo di 45 anni, impiegato e residente a Beinasco. L'auto, proveniente da Borgaretto, stava svoltando a sinistra per dirigersi verso la tangenziale quando ha incontrato l'anziano in bicicletta. Il ciclista è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo al Cto di Torino. Fortunatamente, dopo qualche ora e i primi accertamenti medici, i sanitari hanno potuto escludere che l’anziano fosse in pericolo di vita e hanno sciolto la prognosi anche se i tempi di guarigione superano i 50 giorni. L’esatta dinamica del sinistro è al momento al vaglio della polizia municipale che sta provvedendo a sentire anche i testimoni del fatto.