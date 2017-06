Maxi tamponamento in tangenziale all'altezza di Rivoli, oltre 10 chilometri di coda 

RIVOLI - L'incidente è avvento nel pomeriggio di venerdì 16 giugno, intorno alle 15,30. All'altezza dello svincolo per corso Allamano, a Rivoli, cinque vetture sono finite l'una addosso all'altra: si tratta di una Suzuki S-Cross, una Fiat Punto, una Fiat Doblò, un furgone Ford Transit e un tir. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, nessuna di loro appare in gravi condizioni. Tutte sono state trasportate all'ospedale di Rivoli.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il Suzuki S-Cross si trovasse nella corsia di sorpasso, in direzione Piacenza-Savona, quando ha avuto un guasto meccanico che lo ha costretto a fermarsi. Lo stop improvviso della vettura avrebbe quindi causato degli scontri a catena con gli altri mezzi che sopraggiungevano: una Grande Punto, due furgoni, un Fiat Doblò e un Ford Transit. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche tir che viaggiava in seconda corsia.

I soccorsi e le code

Sul posto sono intervenuti immediatamente due pattuglie della polizia stradale, i mezzi dei vigili del fuoco, del 118 e dell'Ativa. Contestualmente la terza corsia è stata chiusa al traffico per consentire il lavoro degli agenti e, in men che non si dica, si è formata una coda chilometrica di auto, stimatA tra i 10 e i 12 chilometri. Si aggiunge poi che, poco dopo il maxi tamponamento si è verificato un secondo incidente all'altezza dello svincolo di corso Francia. Le conseguenze di questo secondo tamponamento sono state meno gravi ma la condizione del traffico si è inasprita ulteriormente.