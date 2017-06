Alla Reggia di Venaria in scena «Teatro a Corte»

TORINO - Teatro a Corte festeggia i dieci anni di vita, insieme alla Venaria Reale, il 7 ottobre 2007, il festival nacque per accompagnare con una grande kermesse di eventi spettacolari e di creazioni in situ l’apertura della Reggia al pubblico, dopo un cantiere decennale di restauri imponenti e di allestimento dei giardini. Quest'anno la rassegna che unisce in un unico fil rouge le dimore sabaude va in scena dal 27 giugno al 17 dicembre e proprio All'interno dei festeggiamenti per il decennale arriva alla Reggia di Venaria il 30 giugno lo spettacolo Mù. Cinematique des fluides della Compagnie Transe Express: personaggi mirabolanti tra cielo e terra per un viaggio originale e fantastico attraverso la materia. Uno spettacolo monumentale di «Arte Celeste» della compagnia Transe Express in cui si varcano le soglie della realtà per immergersi in un processo creativo dove tutto è possibile. Una giardiniera volante innaffia una serra sospesa nell’aria a più di 20 metri dal suolo, una creatura strana avanza tra la folla portando con sé oggetti surreali, sottratti all’immaginario artistico di molti dipinti del secolo scorso. Gli elementi originari che hanno generato la vita sulla terra sembrano sfuggire al controllo della scienza, affidandosi piuttosto al carattere imprevedibile della fantasia e lo spettatore recupera lo sguardo dell’infanzia e incontra creature volanti che attraversano il fuoco e si librano nell’aria per poi piombare con un tuffo nella profondità degli abissi. Catturando le suggestioni dei romanzi di Verne e le visioni magmatiche di Bosch, Mù le rielabora in uno spettacolo indimenticabile.

Info e biglietti

Biglietti in promozione: 5 euro per possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino + Piemonte Card e Royal Card. Biglietti standard: 10 euro / ingresso gratuito bambini sotto i 6 anni il biglietto di ingresso allo spettacolo, a partire dalle h 19 da diritto ad accedere al piano nobile della Reggia con il Bucintoro dei Savoia, ai Giardini della Reggia, alle mostre Michael Nyman. Images were introduced e Fleur Jaeggy. Opere su carta, Le Belle Arti, Sculture Moderne alla Venaria Reale, di assistere allo spettacolo di videomapping Illuminare il Barocco proiettato sulla facciata della Galleria Grande ed alle coreografie musicali del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo nella Corte d’onore. Scopri tutto il programma del festival Teatro a Corte su www.teatroacorte.it.