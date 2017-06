I risultati dell'autopsia su Erika Pioletti: la donna è morta di infarto da schiacciamento del torace

TORINO - Sono arrivati questa mattina i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Erika Pioletti, la donna deceduta in seguito ai traumi subiti in piazza San Carlo la notte del 3 giugno. Non ci sono più dubbi, la giovane, schiacciata dalla folla durate l'episodio di panico collettivo, ha subito una fortissima compressione del torace e questo ne avrebbe provocato l'arresto cardiaco.

I funerali della giovane donna

Nonostante Erika sia stata rianimata a lungo direttamente sul luogo dell'incidente, il danno cerebrale era ormai gravissimo e per la giovane non c'è stato più nulla da fare. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e si attende ora l’autorizzazione per i funerali. Stando alle prime indiscrezioni Erika dovrebbe essere cremata a Torino e poi essere trasferita nel suo paese di origine, a Beura Cardezza, vicino a Domodossola. Intanto lunedì 19 giugno la sindaca Chiara Appendino ha proclamato il lutto cittadino.