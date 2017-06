Rapina e aggressione al supermercato Lidl, arrestato un ventottenne in via Carlo Alberto

TORINO - Nelle ultime ore polizia di Stato arrestato un ragazzo di 28 anni invia Carlo Alberto. L'uomo, di cittadinanza sudanese ha provato a rubare alcuni prodotti all'interno del supermercato Lidl, ma un addetto alla vigilanza si è accorto che stava nascondendo qualcosa dentro uno zaino e lo ha affermato dopo le casse. Quando ha effettuato il controllo ha trovato una confezione di lamette da barba, un paio di sandali e due taglia capelli e regola barba occultati e non pagati. Lo straniero, vistosi scoperto, ha colpito al volto il vigilante tentando di fuggire. Tra i due è nata una colluttazione al termine della quale il ventottenne è riuscito a guadagnarsi la fuga. Dal supermercato è stata avvisata la polizia che è giunta sul posto e dopo una perlustrazione del quartiere ha tracciato il ladro tra via Cavour e via Lagrange e lo ha arrestato per rapina. L'uomo è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e con precedenti a carico.