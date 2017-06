Sferra una gomitata a un poliziotto ma non riesce a fuggire: in manette uno spacciatore

TORINO - La polizia di Stato del Commissariato Barriera di Milano ha arrestato un giovane di 25 anni senegalese durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Gli agenti si trovavano in via Cigna, angolo via Valprato, quando hanno notato alcuni movimenti sospetti da parte del venticinquenne. Lo hanno seguito in auto fino a quando questo è entrato in un bar. Fermato all’interno del locale, è stato sottoposto a controllo: durante la perquisizione ha reagito e ha sferrato una gomitata a un agente, gesto che però non lo ha aiutato e non gli ha evitato l’arresto. Addosso aveva alcune dosi di cocaina ed è stato arrestato per spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.