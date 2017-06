Sei feriti in un incidente nel cuneese, bambino di 10 anni grave al Regina Margherita

TORINO - Un bambino di dieci anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino in seguito a un incidente stradale avvenuto nel cuneese, precisamente in via Villafaletto tra i comuni di Saluzzo e Manta. Il piccolo, di origine albanese, si trovava a bordo dell’auto su cui viaggiavano mamma, papà e la sorellina di sette anni: giunta non distante dalla caserma dei vigili del fuoco, la vettura avrebbe avuto un frontale (la dinamica non è stata ancora accertata) con un secondo mezzo al cui interno c’era una coppia di giovani sposi.

Sei i feriti in totale

Sei in totale le persone rimaste ferite. Il più grave è proprio il bambino per cui c’è stato bisogno del trasporto in elisoccorso all’ospedale infantile del capoluogo torinese visti i traumi riportati. Meno gravi le condizioni dei familiari, portati in codice verde all’ospedale di Savigliano, e della donna a bordo dell’altra vettura che, essendo incinta, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso di Cuneo.