Il Museo Egizio celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato

TORINO - Il Museo Egizio celebra, per la prima volta, la Giornata Mondiale del Rifugiato con un’apertura straordinaria e gratuita sabato 24 giugno dalle 19 alle 23.30. Con questo appuntamento si intende promuovere il museo come luogo di incontro e di dialogo e come intermediario nel superamento delle barriere sociali. La serata sarà caratterizzata da un programma di attività che si svolgerà negli spazi museali e a cui tutto il pubblico potrà accedere liberamente: teatro, cinema, musica e altre espressioni artistiche forniranno un’occasione di confronto fra culture diverse. In cambio dell’ingresso gratuito, a ciascun visitatore verrà chiesto di scrivere o disegnare un messaggio di benvenuto e di posizionarlo sulla Welcome Wall, una grande parete che desideriamo diventi un simbolo di apertura e accoglienza. I partecipanti saranno accolti da un assaggio di tè alla menta e al cardamomo offerti da Ristorante Liberamensa. L'evento è realizzato grazie al sostegno di Edison. #withrefugees #iosonobenvenuto

Il programma completo

Alle 19.30 Run 4 our lives Fuggire per le nostre vite — opera di teatro a cura di Teatro del Legame — Sala Conferenze (evento su prenotazione run4ourlives.eventbrite.it)

Due flauti e un’arpa L’antico Egitto nella musica classica a cura di MELOS Filarmonica — Sala 2

Alle 20 Volti & Persone Ritratti per osservare l’altro senza pregiudizi a cura di B. Peruzzi e P. Zingaretti — Sala 5,

Trio d’archi L’antico Egitto nella musica classica a cura di MELOS Filarmonica — Galleria dei Re

«Il mio Museo Egizio» Le comunità nordafricana racconta le collezioni a cura di Mondi in città — Sala 6

Alle 20.30 Volti & Persone Ritratti per osservare l’altro senza pregiudizi a cura di B. Peruzzi e P. Zingaretti — Area Restauro.

Esame di coscienza Il rap sociale di MUSO — Galleria dei Re, Il mio Museo Egizio

Le comunità nordafricana racconta le collezioni a cura di Mondi in città — Sala 6

Alle 21 Trio d’archi L’antico Egitto nella musica classica a cura di MELOS Filarmonica — Sala 7

Due flauti e un’arpa L’antico Egitto nella musica classica a cura di MELOS Filarmonica — Sala 4

Volti & Persone Ritratti per osservare l’altro senza pregiudizi a cura di B. Peruzzi e P. Zingaretti — Sala 5

Alle 21.30 CoroMoro Dall’Africa, 8 richiedenti asilo cantano in dialetto piemontese — Sala 2

Due mondi, uno schermo Cortometraggi di registi egiziani- Sala Conferenze

Volti & Persone Ritratti per osservare l’altro senza pregiudizi a cura di B. Peruzzi e P. Zingaretti — Area Restauro

Il mio Museo Egizio Le comunità nordafricana racconta le collezioni a cura di Mondi in città

Alle 22 Esame di coscienza Il rap sociale di MUSO — Galleria dei Re

Trio d’archi L’antico Egitto nella musica classica a cura di MELOS Filarmonica — Sala 7

Il mio Museo Egizio Le comunità nordafricana racconta le collezioni a cura di Mondi in città — Sala 6

Alle 22.30 CoroMoro Dall’Africa, 8 richiedenti asilo cantano in dialetto piemontese — Galleria dei Re

Per maggiori informazioni: museoegizio.it. Biglietti disponibili: https://run4ourlives.eventbrite.it