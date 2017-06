Motociclista «sbadato» dimentica la moglie per strada: ritrovata dopo 40km di corsa solitaria

CHIERI - «Aiutatemi, ho perso mia moglie per strada». Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri nel torinese: un motociclista di 59 anni si è recato dai carabinieri, dopo essersi accorto dopo 40 km di strada di non avere più la moglie con sé. L’uomo, preso dal panico e l’agitazione, pensava che la consorte fosse caduta dalla moto.

La paura e il sollievo: la moglie contatta il marito sbadato

In realtà, per fortuna, la donna non è mai caduta dalla moto. Anzi, non ci è mai salita: pare infatti che dopo una sosta, il centauro sia ripartito senza mai far salire la moglie sul sellino posteriore. L’ha lasciata a terra, ha percorso 40 km da Moncalvo d’Asti a Chieri e poi si è accorto della misteriosa sparizione. Vano anche ogni tentativo di contattarla, a causa del cellulare della donna lasciato nel bauletto della moto. E’ stata la moglie stessa, infuriata, a farsi prestare il cellulare e a contattare il marito per farsi venire a riprendere. Il centauro ha potuto così tirare un sospiro di sollievo: di sicuro questo episodio non lo dimenticherà per un bel po’.