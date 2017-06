Tentato furto in via Polo Veronese, ladri pizzicati alle prese con una grondaia

TORINO - I due uomini, rispettivamente di 47 e 20 anni, entrambi di origine rumena, sono stati adocchiati dagli agenti della Squadra Volante mentre armeggiavano, in modo sospetto, vicino a una palazzina in via Polo Veronese. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che i due puntassero a sottrarre la grondaia dello stabili e che, all'arrivo degli agenti, abbiano tentato la fuga nascondersi dietro a una siepe. Lo stratagemma però non è andato a buon fine ed entrambi gli uomini sono stati arrestati dalla squadra di polizia, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.