«Torino D'Autore» la visita della città su misura di ciclista

TORINO – Un itinerario culturale in bicicletta che ripercorre le strade e luoghi delle «Torino» vissute, raccontate e amate dagli scrittori più legati alla città. Questo è «Torino d'Autore» che si terrà mercoledì 21 giugno. Un viaggio pensato e raccontato da due voci: quella della guida turistica Giulia Pes e da un'attrice professionista, Chiara Tessiore. Grazie alla performance di Chiara Tessiore, che leggerà e reciterà frammenti di brani e poesie e a Giulia Pes, che inquadrerà luoghi, atmosfere e personaggi, si conoscerà la Torino crepuscolare e dolcemente nostalgica di Guido Gozzano, già anticipata a fine Ottocento da quella di Edmondo De Amicis; la Torino di Piero Gobetti, fervida di passione civile e di impegno culturale e politico; la «città della fantasticheria» e «della regola» di Cesare Pavese; il mondo letterario e culturale che ruotava attorno alla casa editrice Einaudi; senza dimenticare l’esperienza torinese di Friedrich Nietzsche, che ha lasciato alcuni dei più ispirati ritratti di luoghi cittadini mai scritti, e la visione di Torino misteriosa e surreale di Giorgio De Chirico. La pedalata si snoda tra il centro storico, la zona della Cittadella e il lungo Po, toccando i luoghi della vita e degli scritti degli autori.

Info e costi

Intero: 18 euro, ridotto: 15 euro (per chi ha già partecipato a un tour di Biketonight and day; per ragazzi 14-18 anni e studenti universitari; per insegnanti; per gruppi di amici o famiglie di 4 o più persone). Il costo comprende la visita guidata, le letture di brani e poesie e il noleggio del sistema audio per ascoltare la guida e l’attore pedalando. Il costo non comprende l’eventuale noleggio di biciclette. Chi non ha una bici propria trova qui le info e tariffe per il noleggio (http://www.bybiketorino.it/). Ritrovo alle 19:45 in piazza Carlo Alberto, davanti al monumento a Carlo Alberto. La pedalata partirà alle 20 e terminerà in piazza Carlo Alberto intorno alle 22. Per partecipare è necessario scrivere una mail a info@biketonight.it con nome e numero di partecipanti, un numero di telefono cellulare a cui essere contattati e segnalare l’eventuale presenza di bambini o il diritto a riduzione sul costo. Dopo aver ricevuto conferma da info@biketonight.it, si richiede il pagamento anticipato almeno un giorno prima della visita. Il pagamento può avvenire tramite Satispay, Paypal o bonifico bancario. In caso di annullamento del giro da parte di Biketonight e/o di gravi motivi familiari o di salute che impediscono all’iscritto di partecipare si rimborserà la quota con la stessa modalità con cui è avvenuto il pagamento o, se l’iscritto lo desidera, si invierà un buono che permette di partecipare gratuitamente a un altro tour di Biketonight.