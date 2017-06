Apre un nuovo mega negozio della Juventus: sarà uno dei più grossi d’Europa

TORINO - Un impero dello shopping bianconero, a due passi dal «quartier generale della Juventus», l’Allianz Stadium. Buone notizie per i tifosi della Vecchia Signora: a breve la Juventus inaugurerà un nuovo Megastore, proprio a fianco al J-Museum. La data non è ancora stata comunicata, ma è probabile che possa coincidere con l'inizio della prossima stagione. La Juve d'altra parte, dopo il logo, sta completamente rinnovando il suo brand.

Come sarà il nuovo store? Le prime indiscrezioni

L’apertura, annunciata negli scorsi mesi dalla stessa società, è attesa con ansia da moltissimi tifosi. Secondo le prime indiscrezioni, a livello di dimensioni il megastore sarà il doppio di quello precedente e sarà collegato al museo. Parliamo di un negozio all’avanguardia, in cui molto probabilmente vi sarà spazio anche per una libreria. Il tema principale? Il calcio, ovviamente. L’idea portata avanti dalla Juventus è quella di realizzare uno store capace di estendersi anche oltre al calcio: tra una maglietta di Dybala e di Higuain, non stupitevi quindi di trovare vestiti e addirittura un paio di sci bianconeri. Insomma, i bianconeri, con il nuovo store, si preparano a entrare in una nuova era del merchandising.