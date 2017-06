Beccati a staccare una grondaia da una palazzina: nei guai due ladri

TORINO - Sono stati visti armeggiare vicino a una grondaia, poi hanno provato a nascondersi dietro a un siepe per fuggire ai poliziotti. Un piano che non è servito a due ladri di 20 e 47 anni, beccati dagli agenti della Squadra Volante. E' successo di notte, in via Paolo Veronese. I due, entrambi cittadini rumeni, sono stati boccati e arrestati per il tentato furto aggravato in concorso.