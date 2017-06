Torna «Vanchiglia by night»

TORINO - Dal 20 al 29 Giugno, nell'area pedonale di via Cesare Balbo, torna la rassegna estiva del Teatro della Caduta Vanchiglia by Night. Teatro, musica e arte di strada sotto le stelle per grandi e piccini. Se vieni con la famiglia è perfetto, se vieni da solo magari ti fai una famiglia. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. Ecco il programma completo:martedì 20 giugno, Fantasy show con Clown Murzik. Dall'esperienza e dalle singolari capacità di un artista formato alla Scuola del Circo di Mosca,nasce il Fantasy Show. L'esibizione,interamente sviluppata su una allegra e ritmata base musicale, stupisce ed entusiasma il pubblico con una serie di incredibili abilità di stampo "circense». Lo Spettacolo, un esilarante mix di giocoleria, acrobazia ed equilibrismo. Mercoledì 21 Il trucco c'è ma… di Mago Contini. Il prestigiatore Contini è un personaggio inconsueto nel panorama della magia moderna, il gusto della battuta, dell’imprevedibile, il gioco che riesce e non riesce, fanno dei suoi spettacoli, tra la magia e il cabaret, qualcosa sempre di diverso. I piccoli spettatori invitati sul palcoscenico, partecipano in modo attivo alle sue performance con ilarità e stupore. Giovedì 22 giugno Concert Jouet di Paola Lombardo e Paola Torsi. L’approssimarsi diventa la regola., l’arrangiarsi l’assoluta normalità,ma d’altronde quando ci si sente pronti per un ‘esibizione? …Concert jouet è un concerto bislacco che unisce musica, fisicità, e comicità in un equilibrio costantemente in pericolo.

Martedì 27 Retrò Gold, Le due e un quarto. Retrò Gold è uno spettacolo comico che racconta cosa succede dietro le quinte di una baracca dove apparentemente sembra andare tutto secondo copione. Gag, lazzi e virtuosismi canori dei protagonisti di pezza li trasformano da fantocci ad esseri pieni di vita ed è ciò che il pubblico vede nella prima parte dello spettacolo. Poi, goccia a goccia, cresce latente un dubbio, si avverte qualche intoppo, forse si sussulta per una palpabile ma non esplicitata tensione, fino a che accade l’inaccadibile. Contro ogni regola teatrale si gira la baracca, si svela il dietro le quinte e lo spettacolo ricomincia. Ma niente è più come prima.

Mercoledì 28 Bimbazzi, Fuma che 'nduma. Uno spettacolo che, attraverso il linguaggio del circo, racconta le riflessioni di chi vive un'età delicata ed estremamente importante, l'età in cui non si è più bambini e non si è ancora ragazzi, in cui si cerca il proprio spazio nel mondo, si formano idee e visioni, si fanno i primi passi verso una consapevolezza di se. Giovedì 29 Allegro! Di Matteo Cionini. Il fantomatico maestro Dore Von Diesis è lieto di presentarvi le sue ultime sinfonie, per grandi e piccini…Lo spettacolo è composto da vari numeri e sketch comici, basati su tecniche di mimo, clown, teatro di strada, micromagia e teatro di figura. Tutto, ovviamente, su musiche classiche: Mozart, Beethoven, J. Satruss, Ponchielli, Verdi….

Info e costi

Ingresso 1€ + up to you. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Caffè della Caduta

Info: 011 5781467, teatrodellacaduta.org, info@teatrodellacaduta.org.