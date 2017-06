Il ponte tibetano più lungo del mondo si trova in Piemonte, costi e orari

TORINO - Sembra incredibile eppure è così: il ponte tibetano più lungo del mondo non si trova in qualche sperduta regione dell'Asia centrale, nossignore, a vantare questo particolarissimo primato è una località piemontese, distante poco più di un'ora di macchina da Torino. Con i suoi 478 metri di altezza infatti, il ponte di Cesana - Claviere detiene, a pieno diritto, il titolo di ponte sospeso più lungo del mondo. Fluttuante a un'altezza di circa 30 metri da terra questa sorprendente architettura a tre corde (una su cui si cammina e due da corrimano) regala agli intrepidi passanti panorami mozzafiato ed emozioni indimenticabili. Basta dare uno sguardo ai commenti di coloro che lo hanno già provato per capire a cosa si va incontro: «Spettacolare», «Da fare!», «Un'esperienza unica» e così via.

Il percorso

Chiariamo subito una cosa: il ponte tibetano non è un parco giochi, è un percorso acrobatico in altezza tra le pareti rocciose che formano le Gorge di San Gervasio, che passa sopra la piccola Dora. Tale percorso, se non affrontato nel modo corretto e con le idonee attrezzature, può essere anche molto pericoloso per gli intrepiti viaggiatori. Detto questo, è senza dubbio un'esperienza meravigliosa! L'intero tragitto, percorribile in circa un'ora e mezza, è costituito da 3 ponti in cavi: il primo ponte, di 70 metri, attraversa la Gorgia in senso perpendicolare, per poi innestarsi sul ponte principale, che segue in senso longitudinale le Gorge per circa 400 metri. Alla fine del secondo ponte, un sentiero, costruito nel 2008, porta al terzo e ultimo passaggio, lungo 90 metri e alto altrettanti. In alternativa al sentiero è possibile raggiungere il terzo ponte percorrendo una più comoda via ferrata.

Informazioni pratiche

Orari

Da sabato 24 giugno il ponte tibetano sarà aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 16 e 30, fino alla fine di agosto. A settembre invece tornerà in vigore l'apertura solamente durante i fine settimana. Per motivi logistici il giro dei ponti non può essere percorso da più di 80 persone contemporaneamente, al fine di evitare sovraffollamento e di garantire a tutti la giusta tranquillità per gustarsi al meglio lo splendido panorama incontaminato. Nelle giornate di sabato e domenica è possibile che si debba attendere qualche ora prima di poter intraprendere il percorso; vi suggeriamo perciò di evitare le ore di punta (dalle 10.30 alle 14). E' possibile inoltre prenotare il giro per gruppi composti da più di 10 persone. Si ricorda infine che, in caso di mal tempo l'attrazione resterà chiusa, perciò controllate il meteo prima di avventurarvi.

Come arrivare da Torino

Da Torino, in auto, si impiega circa 1h e 20 per arrivare al ponte tibetano. E' necessario prendere l'autostrada A32 per Bardonecchia-Frejus e uscire a Oulx-Circonvallazione in direzione Cesana. All’ingresso di Cesana, alla rotonda, seguire per Claviere-Colle del Monginevro e, poco prima dell’abitato di Claviere, superata la rotonda in direzione del centro del paese, parcheggiare cento metri più avanti sull’ampio spiazzo sulla sinistra dove è situato lo chalet biglietteria del ponte tibetano. Se invece preferite muovervi con i mezzi pubblici prendete, alla stazione di Torino Porta Nuova, il treno Torino-Bardonecchia (una partenza ogni ora) e scendete alla stazione Oulx-Casana-Claviere-Sestriere. Nel piazzale davanti alla stazione troverete bus Sadem o Sapav per Claviere, la cui fermata é nella piazzetta in centro al paese. Dalla fermata vi basterà tornare indietro di circa 500 metri per raggiungere il ponte.

Costi e tariffe

Quanto costa il biglietto per un giro sul ponte tibetano più lungo del mondo? 15 euro. Il prezzo comprende 10 euro per l’ingresso + 5 euro per il noleggio dell’attrezzatura obbligatoria (imbrago, casco, kit da ferrata con dissipatore). I bambini fino a 14 anni invece pagano ridotto 10 euro, costo complessivo anche in questo caso del biglietto d'ingresso e dell'attrezzatura. Sono previste inoltre delle riduzioni per i gruppi numerosi (almeno 10 persone). E' possibile anche presentarsi al ponte muniti della propria attrezzatura, questa verrà valutata dello staff e, se ritenuta idonea, pagherete solo il prezzo del biglietto di ingresso. Detto questo, se soffrite di vertigini o semplicemente non vi piacciono le altezze questa non è la gita che fa per voi!