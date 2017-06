Si arrampica su una gru in corso Vigevano con megafono e striscione, la singolare protesta del neo «V per Vendetta» 

TORINO - Si è arrampicato su una gru in corso Vigevano angolo via Cigna e, vestito come il personaggio di "V per vendetta" ha dato il via alla sua originalissima protesta. Da un megafono urla slogan contro la sindaca di Torino e le forze dell'ordine, ma chi si celi dietro la maschera non è ancora reso noto.

Il nuovo «V per Vendetta»

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale nel vano tentativo di far scendere l'uomo dalla gru. I vigili del fuoco, dal canto loro, hanno predisposto un materasso gonfiabile ai piedi della struttura. Stando alle prime indiscrezioni pare che a monte della prontesta del neo "V per Vendetta" ci siano problemi legati alla custodia dei figli. Le forze dell'ordine sono attualmente a lavoro per andare a fondo della questione