Torino festeggia la «Giornata mondiale dello Yoga», il ritrovo mercoledì in piazza Vittorio

TORINO - Yoga in piazza Vittorio. Domani, mercoledì 21 giugno, in occasione della «Giornata mondiale dello Yoga», centinaia di appassionati si ritroveranno all’ombra della Mole, in piazza Vittorio Veneto per una manifestazione curiosa e unica.

Cosa portare in piazza Vittorio e come vestirsi

Il ritrovo è fissato davanti al numero 5 per una giornata aperta a tutti, anche a coloro che nn lo praticano ma sono semplicemente attratti da questa disciplina. I requisiti richiesti? Solo due: un abito bianco e un tappetino colorato. Secondo gli organizzatori, saranno tante le persone che si ritroveranno in piazza Vittorio: l’evento è organizzato dall’associazione Krisnhna Lila e sarà guidato da Mahi Mahendra, presidente dell’associazione e bramino di Nagpur. Anche i consiglieri Fabio Gosetto e Viviana Ferrero parteciperanno a questa manifestazione in programma per domani. Come mai si svolgerà proprio il 21 giugno? La giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014 e ricorre nel solstizio d’estate. Sono 170 i paesi che vi aderiscono e che rendono onore a quella disciplina praticata da milioni di persone in ogni parte del mondo.