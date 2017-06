Al Teatro Regio in scena Macbeth

TORINO – Al Teatro Regio va in scena una delle opere più significative composte da Giuseppe Verdi e tratta dall'omonima tragedia di William Shakespeare: Macbeth. Da mercoledì 21 giugno a domenica 2 luglio alle 20 in scena il melodramma in quattro atti con Libretto di Francesco Maria Piave (e Andrea Maffei). Gianandrea Noseda, sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio, dirige la prima opera di Verdi tratta da Shakespeare, nonché la sua unica di ambientazione soprannaturale e fantastica. Il nuovo allestimento, in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo e Macerata Opera Festival, ha la regia di Emma Dante, attrice, regista e drammaturga siciliana tra le voci più innovative e rivoluzionarie del panorama teatrale internazionale. Un cast di eccezionali solisti dà vita alla partitura di grande intensità musicale: Dalibor Jenis interpreta Macbeth, Anna Pirozzi è Lady Macbeth, Vitalij Kowaliow interpreta Banco e Piero Pretti Macduff. Produzione di punta di questa Stagione, Macbeth verrà inoltre presentato al Festival Internazionale di Edimburgo dal 18 al 20 agosto, assieme a La bohème di Puccini e alla Messa da Requiem di Verdi, un’importante tournée sempre con la direzione di Noseda sul podio dell’Orchestra e Coro del Regio.

Gli interpreti

Durante le nove recite di Macbeth, dal 21 giugno al 2 luglio, un cast internazionale di artisti con grande esperienza nel repertorio verdiano, interpretano la partitura. Protagonista del titolo è il baritono Dalibor Jenis, artista molto amato dal pubblico del Regio. Dopo i recenti successi alla Wiener Staatsoper e alla Deutsche Oper di Berlino, il baritono – riconosciuto interprete di riferimento dei capolavori di Verdi – porta al Regio il suo incisivo Macbeth. Il soprano Anna Pirozzi interpreta Lady Macbeth. Annoverata tra i più grandi soprani del repertorio belcantistico e non solo, Pirozzi ha fatto della sua Lady un esemplare modello di canto temprato da una forte gestualità teatrale, lettura che ha affascinato direttori del calibro di James Conlon e Antonio Pappano, che l’hanno invitata a sostenere il ruolo al Teatro Real di Madrid e alla Royal Opera House di Londra. Il basso Vitalij Kowaliow interpreta Banco. Artista dal timbro brunito e vigoroso, apprezzato dal pubblico e lodato dalla critica, sostiene il ruolo interpretando con grande maestria le nobili e spianate melodie create da Verdi per questo personaggio. Il tenore Piero Pretti veste i panni di Macduff. Artista dalla carriera internazionale, ha lavorato in tutti i più importanti palcoscenici: dall’opera di Parigi alla Staatsoper di Vienna, passando per La Scala. Il suo repertorio, da vero tenore lirico, spazia dai capolavori di Donizetti a quelli di Puccini, includendo tutti i principali ruoli creati da Verdi. Completano il cast: il mezzosoprano Alexandra Zabala (La dama), il tenore Cullen Gandy (Malcolm), il baritono Nicolò Ceriani (il medico) e, in alternanza, Giuseppe Capoferri e Desaret Lyka (un servo e l’araldo), Marco Sportelli e Davide Motta Fré (il sicario), Lorenzo Battagion e Riccardo Mattiotto (Prima apparizione), Francesco Cusumano (Duncano) e Nunziatina Lo Presti (Fleanzio). Nei giorni 22, 27, 29 giugno e 1 luglio, si alternano nei ruoli principali: il baritono Gabriele Viviani (Macbeth); il soprano Oksana Dyka (Lady Macbeth), il basso-baritono Marko Mimica (Banco) e il tenore Giuseppe Gipali (Macduff). Questo nuovo allestimento presenta scene firmate da Carmine Maringola, costumi di Vanessa Sannino e luci di Cristian Zucaro; la coreografia è di Manuela Lo Sicco, con Sandro Maria Campagna maestro d’armi. Sul palco del Regio, anche gli attori della Compagnia di Emma Dante e gli allievi della Scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo. Il Coro del Teatro Regio è istruito da Claudio Fenoglio.

Macbeth

Come soggetto per l’opera commissionatagli nel 1846 da Alessandro Lanari per il Teatro della Pergola di Firenze, Verdi aveva preso in considerazione I masnadieri e Macbeth, riservandosi di decidere sulla base dei cantanti che avrebbe effettivamente avuto a disposizione. Macbeth infatti, contrariamente ai Masnadieri, non richiede un tenore di primo piano, mentre sono indispensabili un baritono e un soprano di eccezionali qualità. Quando alla fine di settembre il cast fu definito, con la presenza del grandissimo baritono Felice Varesi, la scelta cadde definitivamente su Macbeth. Verdi dimostrò uno speciale interesse per quest’opera, in cui diede prova di un’insolita attenzione per i dettagli di scrittura, per il colore strumentale, per l’aderenza della linea di canto alla situazione drammatica. Per questo suo primo incontro con il teatro di Shakespeare, insomma, Verdi fu particolarmente pignolo: con i librettisti Piave e Maffei, con l’impresario, al quale chiese di non badare a spese per la messinscena dell’opera, e con i cantanti, che sottopose a interminabili sessioni di prova perché rendessero le sue intenzioni espressive nei minimi particolari. La prima del 14 marzo 1847 ebbe un notevole successo e l’opera fu ben presto replicata in tutt’Italia. Nel 1865, a Parigi, fu rappresentata una seconda versione, radicalmente rimaneggiata da Verdi.



Info e biglietti

La Prima dell’opera sarà trasmessa in diretta da Rai-Radio3, mercoledì 21 giugno alle ore 20, trasmissione condotta da Susanna Franchi e inserita anche all’interno del circuito Euroradio. Come di consueto, lo spettacolo sarà documentato nelle Pillole di Passione di Paola Giunti, visibili sul sito del Regio www.teatroregio.torino.it e sul nostro canale YouTube: direttamente dal backstage del teatro, reportage esclusivi e curiosità sui protagonisti e l’allestimento. Per i diciottenni che desiderano utilizzare il Bonus cultura al Regio il costo del biglietto è di € 25 con la possibilità di un ulteriore biglietto a € 1. I biglietti per tutte le recite del Macbeth sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Regio (piazza Castello 215 - Tel. 011.8815.241/242), online su www.teatroregio.torino.it, presso i punti vendita Vivaticket, alla Biglietteria del Teatro Stabile, e telefonicamente con carta di credito al n. 011.8815.270. Info: tel. 011.8815.557.