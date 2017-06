Il dramma di un automobilista: colto da un malore, si schianta contro le auto in sosta e muore

TORINO - Una tragica fatalità, costata la vita a un uomo di 73 anni. Un brutto incidente si è verificato ieri, intorno alle ore 20, in via Candiolo. Giuseppe Greca, alla guida della sua Ford Festa, ne ha perso il controllo in seguito a un malore e si è schiantato contro tre veicoli. Inutile la corsa in ospedale: l’uomo è morto alle Molinette.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, la Ford Fiesta stava percorrendo via Candiolo in direzione via Artom. Una volta giunto all’altezza del civico 55, Giuseppe Greca ha perso il controllo della vettura a causa di un malore e ha centrato in pieno tre auto in sosta, dall’altro lato della strada: immediati i soccorsi del personale del 118, purtroppo rivelatisi inutili. Il 73enne è deceduto poco dopo, in ospedale. Il sinistro è stato rilevato dagli Agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Municipale Torino. I parenti sono stati informati.