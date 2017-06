Ligabue torna al Pala Alpitour

TORINO - Dopo l'annuncio della sospensione del tour estivo a causa del polipo alle corde vocali che ha interessato la corda vocale sinistra dell’artista e che non gli ha permesso di cantare per alcuni mesi, Luciano Ligabue torna a far vibrare i palcoscenici dei più grandi palasport italiani per presentare il suo album «Made in Italy», uscito a novembre 2016. L’appuntamento a Torino è per il 10 e 11 ottobre 2017 al Pala Alpitour (inizialmente previsto nel mese di marzo). Un concerto da non perdere per tutti i fan del cantautore emiliano. Anticipato a settembre dal singolo G come giungla, si tratta del primo concept album nella carriera dell'artista, il quale ha spiegato in un'intervista concessa al Corriere della Sera che l'album è «una dichiarazione d'amore frustrata verso questo Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio». Come raccontato dallo stesso autore in un'intervista, l'album narra la storia di Riko, un uomo che si trova in un momento della propria vita in cui non tutte le cose vanno bene, ma con il proseguire dell'album si scopre come riesca a riprendere in mano la propria vita.[6] L'11 novembre esce il secondo estratto Made in Italy, mentre il 20 gennaio 2017 esce il terzo estratto È venerdì, non mi rompete i coglioni.

Il film

Il 12 giugno 2017 Ligabue ha annunciato attraverso la propria pagina Facebook l'inizio delle riprese del relativo film omonimo, da lui diretto. Le riprese si svolgeranno tra Correggio, Reggio nell'Emilia, Novellara, Roma e Francoforte sul Meno per una durata di sette settimane. Il film sarà prodotto da Fandango e distribuito dalla Medusa film. Potete acquistare i biglietti per il concerto di Ligabue a Torino su www.ticketone.it Prezzo. Biglietti da 36 € a 87 €.