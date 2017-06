Al via l'estate del Torino Outlet Village: tra aperitivi e grandi ospiti ecco svelato il calendario eventi

SETTIMO - I torinesi hanno ormai imparato ad amare l'Outlet di Settimo per la grande qualità dei suoi negozi e per i prezzi vantaggiosi. Con l'arrivo dell'estate però il Torino Outlet Village fa un ulteriore passo in avanti, realizzando un calendario di eventi che, ogni mercoledì, a partire da oggi, 21 giugno, fino alla fine di agosto, accompagneranno la normale attività del mega store. Tra concerti e dj set, Torino Outlet Village mira a diventare un punto di riferimento nell'estate del torinese. Per l’occasione l'outlet si trasforma in un palcoscenico esclusivo con un’area lounge, musica d’eccellenza e negozi che rimarrano aperti fino alle 22.00 (ristoranti fino alle 23.00). Vediamo insieme cosa ci aspetta nei mercoledì dello shopping center più rinomato del momento

Il calendario



Mercoledì 21 giugno - Stefano Fontana «Stylophonic» – dj di fama internazionale, che propone un sound innovativo e vanta collaborazioni con Jovanotti, Max Pezzali.



Mercoledì 28 giugno - Alterego Acoustic Project - gruppo capace di rivisitare le migliori hit in chiave acoustic/jazz/lounge.



Mercoledì 5 luglio - Gangster in Love - sax e al contrabasso vi catapulteranno in atmosfere dagli anni ’20 agli anni ’60.



Mercoledì 12 luglio - Posa in Opera – un quartetto guidato da Federico Fattinger, secondo classificato ad Italia’s Got Talent, che reinterpreta grandi classici e produzioni più recenti.



Mercoledì 19 luglio - Nicoletta Fabbri - una delle voci italiane più apprezzate nel mondo jazz internazionale, rivisita la canzone italiana d’autore, creando un mix di musica e poesia.



Mercoledì 26 luglio - Nick The Nightfly - disc jockey, cantante, musicista e conduttore radiofonico per Radio Monte Carlo.



Mercoledì 2 agosto - Kris Reichert - musicista, dj, conduttrice su Radio Monte Carlo porterà, dal suo nuovo disco, brani live e un dj set di musica commerciale.



Mercoledì 9 agosto - Drops of Chocolate - trio guidato dalla voce e dalla presenza scenica di Erika che propone, con arrangiamenti inediti, le più famose hit in chiave lounge/soulful.