Torino, tutto pronto per la Rds Breakfast Run

TORINO – Tutto pronto per l'edizione torinese della Rds Breakfast Run il tour che porta il buongiorno nei centri storici più belli e restituisce la città ai suoi runner. Tutte le corse Rds Breakfast Run sono non competitive, lunghe 5 km e sono aperte proprio a tutti. Partenza da Piazza San Carlo venerdì 23 giugno.

Come funziona

Ogni Breakfast Runner riceverà la propria maglietta con la propria iscrizione, prima di andare alla partenza. I partecipanti passeranno attraverso il centro storico della città: in 5 Km si vedrà la notte diradarsi e il sole che sorge. Tra le luci dell'alba si vedrà la città che si risvegliarsi. Dopo la corsa per tutti, i Breakfast Runner saranno accolti da una bella colazione, piena di salute e allegria.

Ritiro maglietta e partenza

Potrai ritirare la tua T-Shirt il giovedì prima dell'evento presso la Promo Area RDS Breakfast Run in Piazza San Carlo giovedì 22 giugno dalle 12 alle 20 e venerdì 23 giugno dalle 5 alle 5.30. Tutti pronti alla partenza, alle 5:45 sempre dalla piazza venerdì 23 giugno. A tutti i triatleti è riservato un prezzo speciale per correre.

Il percorso

Il ritrovo è fissato, come detto, alle 5.30 in prossimità in Piazza San Carlo. dopo la partenza i runner si immetteranno in via Roma verso p.zza Castello per proseguire in direzione Giardini Reali percorrendo viale dei Partigiani. Da corso San Maurizio seguiranno la corsa in via Montebello, via Po per rientrare in via Giovanni Plana. Si toccheranno il Giardino di Piazza Maria Teresa, il Monumento Carlo di Robilant e subito dopo il Giardino Aiuola Balbo. Si entrerà in via dei Mille per arrivare prima in via Andrea Doria e poi in via Roma (km 4 del percorso). Si seguirà per un certo tratto via Carlo Alberto costeggiando l’Università di Torino per poi girare in via Principe Amedeo, sede del Museo Nazionale Egizio, e da lì giungere al Traguardo.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito breakfastrun.it e il costo è di 14 euro, che salirà a 16 euro qualora ci si voglia iscrivere nelle 24 ore che precedono l'evento. Nei due giorni antecedenti alla tappa, sarà attivo a Torino anche un Promo Point per le iscrizioni e per il ritiro della t-shirt BreakfastRun.