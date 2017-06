Bambino di 11 anni affetto da angiofibroma al naso operato in modo innovativo alle Molinette

TORINO - Intervento innovativo e rivoluzionario alle Molinette di Torino. E’ stato asportato in modo non invasivo, con un endoscopio 3D, un rarissimo angiofibroma rinofaringeo: la novità è che l’operazione per la prima volta è stata effettuata in modo non invasivo. Il paziente, un bambino di 11 anni affetto da un angiofibroma giovanile in uno stadio estremamente avanzato, è stato sottoposto all’intervento perché il tumore avrebbe comportato una completa erosione dell’osso che separa il naso dalla base del cranio.

L’operazione andata a buon fine

L’angiofibroma rinofaringeo (AR) è una rara neoplasia vascolare, che colpisce quasi esclusivamente bambini e ragazzini di età compresa tra i 7 ed i 21 anni. L’incidenza varia da 1:5000 a 1:60000. Questa neoplasia è estesamente vascolarizzata con possibili emorragie cataclismatiche sia spontanee, sia durante l’asportazione. Anche se classificata come lesione benigna, l’AR ha un comportamento localmente invasivo che può anche portare a morte il paziente. La sua sede di origine è a livello della fossa nasale; da qui la crescita verso le strutture nobili quali l’orbita ed il cervello. La classificazione della patologia si basa sulle dimensioni. Il caso che si è presentato all’attenzione dell’Otorinolaringoiatria pediatrica, quello del bambino di 11 anni, era di quelli estremamente delicati. Con l’ausilio di strumentazione all’avanguardia è stato portato a termine l’intervento chirurgico con successo. Per la prima volta una patologia così complessa ed articolata è stata affrontata esclusivamente per via endoscopica con un endoscopio in 3D. La tecnologia tridimensionale ha permesso, infatti, una più elevata accuratezza e precisione del gesto chirurgico.

Sette ore di intervento

L’operazione chirurgica è stata tutt’altro che semplice. L’operazione, della durata di circa 7 ore è avvenuto esclusivamente per via transnasale con una perdita intraoperatoria di sangue contenuta. L’asportazione è stata completa non solo nella enorme porzione nasale, ma anche nella sua estensione intracranica per un diametro di circa di 7 cm. dal naso fino al cervello. Non sono stati rilevati danni estetici, funzionali o neurologici. Il decorso post-operatorio è stato rapido portando alla dimissione del piccolo paziente dopo circa 20 giorni e consentendogli la completa ripresa di una vita di bambino.