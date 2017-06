Festeggiamenti di San Giovanni, il programma completo dal 21 al 24 giugno

TORINO - I festeggiamenti per il Santo Patrono di Torino, San Giovanni, non vivono solamente nella notte del 24 giugno quando, per tradizione, in piazza Vittorio Veneto va in scena lo spettacolo pirotecnico. Quest’ultimo è solamente l’evento clou di più giorni di festa: in particolare quest’anno tutto è iniziato mercoledì 21 giugno e terminerà, come detto, sabato sera 24 giugno. Diverse le location in cui torinesi e turisti potranno assistere a concerti, esibizioni, spettacoli teatrali e animazione.

Di seguito il programma completo dei festeggiamenti di San Giovanni a Torino:

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO

Piazza Castello

Ore 20.30 – 22.00 – Concerto Bandistico in occasione della Festa della Musica 2017 – Eurobanda a cura della A.T. Pro Loco Torino e del Comitato Manifestazioni Torinesi e

Flash Mob bandistico a cura dell’Arbaga (Associazione Regionale Piemontese Bande Musicali)

Ore 22.15 – 23.30 – Intrattenimento musicale con la «Band Liberidentro» dirige il Maestro Nino La Piana

A cura dell’Associazione Arte di Vivere

GIOVEDI’ 22 GIUGNO

Piazza Carignano

Ore 17.00 – 20.30 – «Doi ore ‘d Baleuria a San Gioan»

A cura del Gruppo Storico «La Bela Rosin e la soa gent», Circolo Beni Demaniali

Piazza Castello

Ore 20.45 – 24.00 – «Notte della Courenda 2017»

A cura dell’Associazione Francoprovenzale Li Barmenk – Pro Loco Usseglio – Associazione Armonia

VENERDI’ 23 GIUGNO

Viale Carlo Ceppi – Parco del Valentino

Ore 10.30/12.30 – 15.00 /19.00 – Giro gratuito su trenino turistico all’interno del Parco

A cura di Anesv Servizi

Piazza Statuto – Via Garibaldi – Piazza Castello

Ore 18.30 – «Aspettando il Corteo Storico di San Giovanni – Sfilata ed esibizione di un Team della Rappresentativa Nazionale Majorettes F.I.G.M. accompagnato dal Corpo Musicale Torinese in ricordo di Andrea Flamini, storico Gianduja di Torino

A cura della Pro Loco Torino e della Federazione Italiana Gruppi Majorettes

Corteo storico: lungo le vie del centro

Ore 18.30 – 22.00 – Sfilata in costumi d’epoca

Piazza Carignano

Ore 19.30 – 20.30 – Spettacolo teatrale «Comsì Comsà» – atto unico

A cura di Associazione Maigret & Magritte

Palazzo Civico

Ore 20.00 – «Premio Tesi di Laurea su Torino» – Consegna al Sindaco della Città della tesi di laurea vincitrice

A cura dell’ Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino

Piazza Castello

Ore 20.30 – Animazione folkloristica con i gruppi Tre Martelli – Tirieketitake – CoroMoro. Intermezzo comico con i Mammuth

presentano Orlando Ferraris e Umberto Clivio

Ore 22.00 – Accensione Farò

SABATO 24 GIUGNO

Duomo

Ore 10.00 – Gianduja e Giacometta con i personaggi dello Storico Carnevale di Ivrea attendono le Autorità sul sagrato

Ore 10.30 – Messa Solenne – Distribuzione dei pani della Carità con la partecipazione della Banda del Corpo di Polizia Municipale di Torino

A cura della Famija Turineisa

Parco Ruffini – Ingresso Corso Trapani

Ore 7.30 Ritrovo – Partenza ore 8.30 – Arrivo previsto per le 11.15

«34° Trofeo di San Giovanni – Ricordando don Aldo Rabino e Andrea Flamini (Gianduja) » Manifestazione cicloturistica non competitiva valida per il Campionato Italiano di Cicloturismo 2017 per Società.

A cura di ASD Velo Club Bergamin

Piazza Carlo Felice – Giardino Sambuy

Ore 8.00 – 20.00 – «Arte nell’Arte» Rassegna dedicata alle arti visive: opere pittoriche e fotografiche verranno collocate sulla cancellata del Giardino Sanbuy.

A cura di Associazione Italian Art in the World onlus

Piazza Castello (fronte Teatro Regio)

Ore 10.00 – 12.30 – «San Giovanni sul tram storico» – Corse gratuite ogni 30 minuti.

A cura di Associazione Torinese Tram Storici

Piazza Carlo Alberto

Ore 10.00 – 21.00 – «Mercatino Extravaganza – Edizione straordinaria»

A cura dell’Associazione Effetto Vintage

Murazzi del Po

Ore 10.00 – 17.00 – «Cittadini e turisti: tutti in canoa»

Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio

Ore 14.30 – 16.00 – Esibizione di canoa polo

A cura del Circolo Amici del Fiume

Corso Moncalieri 18

Ore 10.00 – 21.00 – Torneo di beach volley «San Giovanni 2017» – con sedici squadre, miste, aperto a tutti.

A cura del Circolo Amici del Fiume

Fiume Po

Ore 14.30 – 19.00 – Regata di canottaggio (Castello del Valentino – Circolo Amici del

Fiume)

A cura del Circolo Amici del Fiume

Ore 19.00 – 21.30 – «Palio in canoa» (Ponte Umberto I – Circolo Amici del Fiume)

Ore 22.00 – 22.15 – «Fiaccolata sul Po»

A cura del Circolo Amici del Fiume

Piazza Castello

Ore 16.00 – Partenza sfilata auto storiche con Gianduja, Giacometta e le Giaconette, per le vie del centro cittadino

A cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano

Via Terraneo 11/a – Impianto Comunale Valdellatorre

Ore 17.30 – 18.00 – Inaugurazione Campionato del Mondo Tennis Service 2017 – 2° edizione. Spettacolo con artisti professionisti acrobatici. Possibilità di assistere agli incontri di tennis previsti nella giornata

A cura dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica De Coubertin

Piazza Carignano

Ore 20.00 – 21.00 – «Sogno di un concerto d’Inizio Estate» con il Coro Sine Nomine

A cura dell’Associazione Comitato Girotondo

Piazza Castello

Ore 15.30 – 16.45 – Esibizione del Gruppo di Ballo Sas Bonorvesas – Musiche e balli tradizionali sardi

A cura del Circolo Culturale Sardo Sant’Efisio di Torino

Ore 17.00 – 18.30 – Dj Set Balfolk – Animazione balli con Dj Max

A cura dell’Associazione Culturale Artefolk

Ore 18.45 – 19.45 – Pizziche e canti tradizionali salentini

A cura dell’Associazione Vampa de Lumera

Ore 20.00 – 21.00 – Coro gospel «The White Gospel Group»

A cura dell’Associazione The White Gospel Group

Ore 21.00 – 22.15 – Esibizione gruppo musicale Metatron – Divagazioni musicali dagli anni 70 ad oggi

A cura dell’Associazione Largabanda

Ore 23.00 – 24.00 – Esibizione Band dB Project Live Quintet – Dalla Battisti Tribute

A cura dell’Associazione Musicale Musicampus

Presenta Elia Tarantino

Spettacolo pirotecnico

Ore 22.30 – Ponte Vittorio Emanuele, Fiume Po, Giardini Ginzburg

In caso di maltempo le esibizioni e gli spettacoli potrebbero essere interrotti, le attività riprenderanno solo se le condizioni metereologiche lo permetteranno.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI