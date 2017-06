Concerto di Biagio Antonacci a Torino, il 21 dicembre al Pala Alpitour

TORINO – Ha programmato un lungo tour Biagio Antonacci che il prossimo 10 novembre si appresta a pubblicare il suo nuovo album di inediti. Anche per la data torinese del 21 dicembre alle 21 al Pala Alpitour sono aperte le prevendite. Il nuovo lavoro discografico del cantautore uscirà, su etichetta Iris/Sony Music Italia, il nuovo a più di tre anni di distanza dal successo del multiplatino «L’amore comporta». E dopo le uniche speciali date evento di Milano e Roma (5 sold-out) dello scorso Settembre, Biagio Antonacci debutterà il 15 Dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, con un nuovissimo tour live che lo accompagnerà in giro per tutta Italia con tantissimi appuntamenti. In scaletta i brani del nuovo atteso album, senza dimenticare i grandi successi della carriera del cantante milanese. I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con Iris S.r.l., sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Rtl 102.5 è radio partner del tour. Il calendario completo è consultabile anche su www.palaalpitour.it.