Contromano in autostrada per 15 chilometri, revocata la patente all'anziano autista

TORINO - Pare che l'autista, un uomo di 86 anni residente a Villar Focchiardo, si sia reso conto di viaggiare nella direzione opposta rispetto a quella di casa arrivato alla barriera di Avigliana (in direzione Torino) e che, a questo punto, abbia pensato bene di effettuare inversione. L'unico inconveniente è stato che l'uomo si trovasse sull'autostrada Torino - Frejus e che, così facendo, abbia percorso 15 chilometri in contromano, viaggiano sulla corsia di destra, ovvero quella riservata al sorpasso per chi percorre il senso di marcia regolare.

Lo stop della polizia

Fortunatamente non ci sono stati incidenti: l'uomo infatti è stato notato da diversi automobilisti che hanno tempestivamente avvisato le forze dell'ordine. La Lancia Ypsilon dell'ottantaseienne è stata infine fermata all'altezza dello svincolo di Borgone, prima che potesse provocare dei danni. Pare che l'anziano non si sia reso conto di nulla. La patente dell'uomo è stata quindi revocata e la macchina è stata affidata a un altro conducente.