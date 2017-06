Orari speciali della metropolitana a San Giovanni, in servizio anche una navetta per evitare l’auto

TORINO - Sabato 24 giugno Torino festeggia il suo Santo Patrono, San Giovanni. Sarà una serata di festa con il clou in piazza Vittorio Veneto dove alle 22.30 prenderà il via il tradizionale spettacolo pirotecnico che ogni anno attira decine di migliaia di persone nel centro cittadino. Per favorire gli spostamenti, viste anche le tante strade chiuse per l’ordine pubblico, il trasporto pubblico di Gtt ha subito alcune variazioni, così come gli orari della metropolitana.

Metropolitana fino all’1.30 di notte

Per l’occasione la metropolitana sarà in funzione dalle 7 di mattina fino all’1.30 di notte, con ultima partenza da Fermi alle 00.40 e da Lingotto all’1.05. In caso di affollamento, a partire dalle ore 22, alla stazione Porta Nuova saranno parzialmente limitati gli accessi con coda all’esterno, mentre le stazioni Re Umberto e Marconi saranno utilizzabili solo in uscita.

Navetta di collegamento piazza Vittorio-Gran Madre

Sempre con l’intento di favorire gli spostamenti lasciando a casa l’auto privata, è stata appositamente istituita una navetta di collegamento pizza Vittorio Veneto-Gran Madre. Questa sarà in servizio dalla mattina, dalle ore 9, alle 14.45 con partenze ogni 15 minuti. Il percorso: dal capolinea di corso Gabetti (in comune con linea 54) prosegue per corso Gabetti, corso Quintino Sella, via Villa della Regina, piazza Gran Madre, corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Cairoli, lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, via Napione, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti (capolinea).

Variazioni tram e bus

Rispetto alle normali corse, durante la giornata di sabato 24 giugno ci saranno alcuni cambiamenti:

Linea 7 storica. Servizio sospeso dalle 15.00 (ultima partenza da piazza Castello alle 14.30).

Linea 13 bus. Dalle 9.00 alle 15.00. Direzione piazza Gran Madre: da piazza Vittorio Veneto deviata per lungo Po Cadorna, corso San Maurizio (capolinea provvisorio in comune con linea 70). Direzione via Servais: dal capolinea provvisorio prosegue per corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto, via Po, percorso normale. Dalle 15.00 a fine servizio. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea provvisorio). Direzione via Servais: da corso Farini prosegue in corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 15. Dalle 15.00 a fine servizio. Direzione Sassi: da piazza Castello deviata per Giardini Reali, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale. Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, Giardini Reali, Piazza Castello, percorso normale.

Linea 16 circolare sinistra. Dalle 15.00 a fine servizio. Da corso Massimo d'Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 circolare destra. Dalle 15.00 a fine servizio. Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio, percorso normale.

Linea 18. Dalle 20.00 a fine servizio. Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale. Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 30. Dalle 15.00 alle 20.00. Da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, capolinea normale (non transita da piazza Vittorio Veneto). Dalle 20.00 a fine servizio: limitata in corso Farini (capolinea provvisorio in comune con linea 55).

Linea 52. Dalle 18.00 a fine servizio. Direzione piazzale Adua: da corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Massimo d'Azeglio (capolinea provvisorio all'angolo con viale Boiardo). Direzione via Scialoja: dal capolinea provvisorio prosegue in corso Massimo d'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 53. Dalle 9.00 alle 18.00. Entrambe le direzioni: limitata in piazza Gran Madre. Dalle 18.00 a fine servizio. Entrambe le direzioni: limitata in piazzale Villa della Regina.

Linea 55. Dalle 15.00 alle 21.00. Direzione corso Farini: da piazza Castello deviata per viale Partigiani, via Denina, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Vanchiglia deviata in corso corso San Maurizio, viale Partigiani, piazza Castello, percorso normale.

Linea 56. Dalle 9.00 alle 15.00. Entrambe le direzioni: da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Vanchiglia (ritorno: lungo Po Cadorna, via Napione), piazza Vittorio Veneto, via Po, percorso normale. Dalle 15.00 a fine servizio. Entrambe le direzioni: da piazza Castello deviata per viale Partigiani, via Denina (ritorno corso San Maurizio), corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

Linea 61. Dalle 9.00 alle 15.00. Entrambe le direzioni: da corso Casale deviata sul ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Vanchiglia (ritorno: lungo Po Cadorna, via Napione), piazza Vittorio Veneto, percorso normale. Dalle 15.00 a fine servizio. Direzione Torino: da corso Casale deviata sul ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, (capolinea ang. via Bertola). Direzione San Mauro: dal capolinea provvisorio per via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, piazza Borromini, corso Casale, percorso normale.

Linea 66. Dalle 18.00 a fine servizio. Entrambe le direzioni: limitata in corso Giovanni Lanza angolo via Marsala.

Linea 68. Dalle 20.00 a fine servizio. Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale. Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 70. Dalle 9.00 alle 18.00. Entrambe le direzioni: limitata in corso Moncalieri angolo piazza Gran Madre (capolinea in comune con linea 13). Dalle 18.00 a fine servizio. Entrambe le direzioni: limitata in piazza Crimea.

Linea 73. Dalle 18.00 a fine servizio. Entrambe le direzioni: da corso Lanza deviata in viale Thovez, piazzale Adua.

Linea Star 1 e Star 2. Servizio sospeso.

Venaria Express. Dalle 15.00 a fine servizio. Entrambe le direzioni: da corso San Maurizio deviata in viale Partigiani, piazza Castello, percorso normale.



Rete notturna e «night buster»

Alla chiusura della metropolitana entreranno in servizio anche le linee della rete notturne. Queste però avranno alcune limitazioni:

Linea W1 arancio. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitata in via Bertola (capolinea provvisorio in comune con la linea 72). Direzione piazza Massaua: dal capolinea provvisorio di via Bertola deviata in via XX Settembre, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea S4 azzurra. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitata in via Bertola (capolinea provvisorio in comune con la linea 58 e 58B). Direzione piazzale Caio Mario: dal capolinea provvisorio di via Bertola deviata in via San Tommaso, percorso normale.

Linea N4 rossa. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitata in via Bertola (capolinea provvisorio in comune con la linea 72). Direzione via Cigna: dal capolinea provvisorio di via Bertola deviata in via XX Settembre, percorso normale.

Linea S5 viola. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitata in corso Vittorio Emanuele II angolo via Rattazzi (capolinea provvisorio in comune con la linea 33). Direzione piazza Cattaneo: dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II segue percorso normale.

Linea N10 gialla. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitata in via Bertola (capolinea provvisorio in comune con la linea 72). Direzione via Massari: dal capolinea provvisorio di via Bertola deviata in via XX Settembre, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea W15 rosa. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitate in via Bertola (capolinea provvisorio in comune con la linea 72). Direzione via Brissogne: dal capolinea provvisorio di via Bertola deviata in via XX Settembre, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea S18 blu. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitata in corso Vittorio Emanuele II angolo via Rattazzi (capolinea provvisorio in comune con la linea 33). Direzione stazione Lingotto: dal capolinea provvisorio proseguono per corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea N57 oro. Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Rossini deviata in corso San Maurizio (capolinea provvisorio angolo via Rossini in comune con la linea 24). Direzione piazza Sofia: dal capolinea provvisorio prosegue per corso San Maurizio, corso Regio Parco, percorso normale.

Linea W60 argento. Direzione piazza Vittorio Veneto: limitata in via Bertola (capolinea provvisorio in comune con la linea 72). Direzione piazza Manno: dal capolinea provvisorio di via Bertola deviata in via XX Settembre, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea E68 verde. Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Rossini deviata in corso San Maurizio (capolinea provvisorio angolo via Rossini in comune con la linea 24). Direzione via Cafasso: dal capolinea provvisorio di corso San Maurizio prosegue in via Denina, percorso normale.