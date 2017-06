I campioni del biliardo arrivano a Torino: le finali dei campionati italiani al Palavela

TORINO - Buona notizia per Torino e per gli amanti del biliardo: per la prima volta, Torino ospiterà le finali dei campionati italiani: il Gran Galà del Biliardo si svolgerà dal 22 giugno al 3 luglio al Palavela che ospiterà i campioni di tutte le categorie della stecca.

Perché il Palavela come sede del Gran Galà

Non è un caso che si sia deciso di far svolgere le finali al Palavela: costruito nel 1961 per festeggiare il centenario dell’Unità d’Italia e ristrutturato da Gae Aulenti nel 2005 per ospitare le gare Olimpiche di Pattinaggio artistico e Short Track di Torino nel 2006, il Palavela è uno degli impianti più importanti a livello internazionale. La capienza, la versatilità e l'innata eleganza sono i marchi di fabbrica di una location che si sposa alla perfezione con gli altissimi requisiti richiesti da un appuntamento così importante come le Finali del Campionato Italiano. La F.I.Bi.S. è già al lavoro per l'allestimento della struttura e per la stesura del programma delle giornate di gara. A tal riguardo si comunica che nelle prossime settimane saranno pubblicate tutte le informazioni, compresi i dettagli sul primo e attesissimo Campionato Italiano Senior. Nell'attesa è possibile consultare in allegato alla pagina la tabella contenente l'assegnazione dei posti per ogni singola Regione.