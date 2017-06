TORINO – Dopo gli scontri delle scorse ore, Piazza Santa Giulia riparte. I tavoli coi dehors e le sedie, trasformate per una notte in barricate improvvisate o armi da difesa e attacco a seconda dei punti di vista, tornano ad affollare via Giulia di Barolo.

Intanto per chi ha voglia di creare condivisione e socialità e per esorcizzare i brutti avvenimenti, il Comitato Quartiere Vanchiglia ha promosso per venerdì 23 giugno alle 18, un picnic in piazza Santa Giulia. La gente è invitata a portare sedie, tavoli, tovaglie e qualcosa da bere. Una serata estiva in compagnia, all'aperto e in allegria con giochi per i bambini e convivialità per tutti.