Al Bunker si celebra il terzo anniversario di Genau con Rebekah

TORINO – Per festeggiare tre anni di eventi e tschno, Genau fa tornare venerdì 23 giugno, sulla consolle più techno della città al Bunker, l’attuale «regina» di questo genere, già protagonista proprio a Settembre 2014 del primo evento clubbing firmato Genau: Rebekah, ormai affermata come uno degli artisti al femminile più importanti della scena globale. Dopo essere cresciuta nella scuderia CLR, cominciata con un podcast per Chris Liebing e aver fondato label come Cult Figures e Decoy, essersi esibita nei migliori club e festival del mondo, ha recentemente raggiunto la maturità artistica lanciando il nuovo progetto Elements (vista la sua passione olistica) e pubblicando il suo primo album «Fear Paralysis» sulla leggendaria etichetta Soma Records. Per quest’ultima è anche uscita nei tre anni passati la maggior parte dei suoi singoli in vinile. L’album è diventato disco del mese sulla rivista di musica elettronica francese Trax e a lei Mixmag ha chiesto, sempre a Maggio, di stilare la sua top ten in dieci tracce. E sarà proprio la sua ultima fatica in formato LP che verrà presentata al Bunker attraverso uno speciale hybrid set di tre ore. Un’occasione unica anche per celebrare inoltre il compleanno di Cristina, fondatrice e parte del progetto Genau. I suoi set sono un concentrato di adrenalina che spazia dalla techno più concettuale e oscura a quella più dinamica e caotica, mentre in studio fa sentire parecchio il suo female touch felpato. Stasera nel suo hybrid set apprezzeremo tutte le sue doti e sarà il modo migliore per fare gli auguri a tutta la crew di Genau.

Ingresso in lista (paghi alla cassa): 10€ entro l’1.00 – 15€ dopo

Info contattando i PR oppure: 392-8039321 – genau.turin@gmail.com, il flyer firmato dal PR vale come ingresso ridotto

Online ticket (prevendita – ingresso prioritario) —> https://xceed.me/list/genau/event/torino/33563.