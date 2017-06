Falsi addetti Amiat si aggirano in zona Parella, la risposta dell'azienda: «Non fateli entrare in casa»

TORINO - Suonano al campanello dicendo di essere degli addetti Amiat, dopodiché cercano di accedere all'interno per riconsegnare delle attrezzature o adducendo altre scuse. Si tratta di imbroglioni che si aggirano nel quartiere di Parella e, probabilmente, non solo. Negli ultimi giorni sono giunte decine di segnalazioni di questo tipo e il comune di Torino ha scelto, tra i vari canali, anche quello di Facebook per mettere in allerta i cittadini.

La risposta di Amiat

Amiat, dal canto suo, raccomanda di non far entrare in casa queste persone e di segnalare eventuali episodi sospetti al Contact Center Ambiente, al Numero Verde 800.017277. L'azienda di raccolta rifiuti aggiunge poi che il proprio personale è sempre munito di tessera di riconoscimento e non richiede mai l'ingresso nelle singole abitazioni per la consegna o la restituzione delle attrezzature, limitandosi a operare esclusivamente negli spazi comuni e nei cortili.

Attenzione alle truffe

Intanto sui social si accumulano le storie di coloro che hanno avuto a che fare con questo tipo di truffe: «Non succede solo con Amiat e sono solo in zona Parella. In via Salbertrand, ad esempio, un ragazzo molto magro ha suonato alla porta dicendo di essere dell'Eni e di dover entrare per discutere in merito a dei documenti da me inviati, ma io non ho mai mandato nulla» scrive un ragazzo. Ancora, una signora denuncia: «Proprio oggi pomeriggio hanno suonato due individui dicendo che erano della Telecom e di aver bisogno delle chiavi per accedere ai box perchè dovevano finire dei lavori, io non li avevo mai visti».