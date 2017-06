Incendio in centro a Torino: 18 persone in ospedale, un gatto si butta per salvarsi dalle fiamme

TORINO - Paura in pieno centro a Torino: un incendio è divampato intorno alle 13:30 in un appartamento al terzo piano di un condominio in via Monte di Pietà, all'angolo con via Botero: 18 persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state portate in ospedale. Le loro condizioni, stando alle notizie provenienti dai presidi ospedalieri Mauriziano, Gradenigo e Maria Vittoria, non dovrebbero essere gravi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, presenti con 7 mezzi tra scale e unità di supporto. L'intero edificio è stato evacuato.

Il gatto si salva buttandosi dalla finestra

Grande spavento anche per la padrona dell'alloggio, salvata dai vicini: la donna, nella fuga, non è riuscita a portare via dall'appartamento il suo gatto. L'animale, spaventato dalla fiamme e dal fumo, si è letteralmente buttato dalla finestra per salvarsi ed è stato preso al volo dalla signora stessa. Un lieto fine dunque, con il felino tra le braccia della padrona spaventato e con il pelo della coda bruciacchiato. Le cause dell'incendio e i danni non sono ancora resi noti, resta lo spavento per le persone salvate e l'animale.