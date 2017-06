Giorgio Moroder e Kraftwerk inaugurano le nuove Ogr di Torino

TORINO - Il 30 settembre, in esclusiva italiana e in prima europea, il progetto An Evening with Giorgio Moroder feat. Giorgio Moroder, the Heritage Orchestra & the Ensemble Symphony Orchestra arriva alla feste inaugurale di Ogr Torino. Giorgio Moroder, artista pluripremiato e celebrato tanto dall’industria discografica (più di 100 tra dischi d’oro e platino e 4 Grammy Awards) quanto da quella cinematografica (3 Premi Oscar e 4 Golden Globe) darà il via al «Big Bang», questo il nome della festa d'inaugurazione. Il rivoluzionario compositore che negli anni ‘70 ha ridefinito gli standard della musica elettronica e ha lavorato con alcuni dei maggiori artisti internazionali (tra cui David Bowie, Donna Summer, Kylie Minogue, Daft Punk, Freddie Mercury, Elton John, Janet Jackson solo per citarne alcuni), porterà a Torino, in esclusiva italiana e in prima europea, il progetto An Evening with Giorgio Moroder, con la partecipazione di Giorgio Moroder, dell’Heritage Orchestra e dell’Ensemble Symphony Orchestra.

Un anteprima esclusiva

Il concerto, che celebra il genio del compositore a 40 anni dall’uscita di I feel love, brano iconico della club culture e pietra miliare della musica elettronica, approda per la prima volta in Europa dopo il debutto internazionale alla Concert Hall della Sidney Opera House nel 2014. Sul palco, oltre a Giorgio Moroder, un’orchestra di 36 elementi, sintetizzatori, batteria e percussioni, coriste e cantanti riproporranno i suoi grandi successi con arrangiamenti orchestrali curati da Chris Wheeler. Il repertorio spazia dal periodo disco (da From Here To Eternity ai brani con Donna Summer) – ai temi principali delle colonne sonore di film memorabili (Midnight Express, Scarface, Flashdance, American Gigolo, Top Gun, Neverending Story) – passando attraverso le prestigiose collaborazioni che hanno segnato la straordinaria carriera del Maestro Moroder.

Due settimane di festa

Oltre a Moroder, il «Big Bang» – due settimane di festa che permetteranno al pubblico di esplorare gratuitamente l’universo artistico di OGR Torino – vedrà il coinvolgimento di numerosi altri artisti e protagonisti della musica italiana e internazionale, che verranno annunciati in un percorso di svelamento a tappe fino all’apertura di un sistema di accredito che aprirà all’inizio dell’estate.

I tedeschi Kraftwek

4 serate consecutive dal 4 al 7 novembre in un’anteprima italiana per le OGR con Club To Club. Dopo le settimane inaugurali, il palco delle OGR si animerà nuovamente durante la Contemporary Art Week di Torino: dal 4 al 7 novembre i Kraftwerk, pionieri tedeschi della musica elettronica, porteranno alle Ogr in anteprima italiana la loro serie di concerti in 3D «The Catalogue – 1 2 3 4 5 6 7 8». The Catalogue – 1 2 3 4 5 6 7 8 è un viaggio cronologico attraverso il percorso artistico dei Kraftwerk, da Autobahn a Tour de France. Combinando suono e immagine, le performance presentano oltre quattro decenni di innovazione musicale e tecnologica, e includono nuove improvvisazioni, proiezioni e animazioni 3D. A partire da Autobahn e in ordine cronologico, ogni serata rivisita integralmente due dei rivoluzionari album dei Kraftwerk accanto ad altri brani del loro repertorio. Il progetto multimediale Kraftwerk è stato fondato nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider e si è subito distinto per la propria originalità e la capacità di aprire un nuovo percorso nella musica elettronica, favorendone l’incontro con altre discipline contemporanee, come l’arte e il design. I Kraftwerk sono un’infinita fonte di ispirazione per una vasta gamma di generi musicali: dall’electro all’hip hop, dalla techno al synth-pop. La loro prima retrospettiva si è tenuta nel 2012 a New York al Museum of Modern Art. Dopo quell’evento, sono seguite varie performance di The Catalogue – 1 2 3 4 5 6 7 8 nei luoghi più prestigiosi: la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen a Düsseldorf, la Turbine Hall alla Tate Modern di Londra, l’Akasaka Blitz a Tokyo, la Sydney Opera House, la Walt Disney Concert Hall a Los Angeles, il Burgtheater di Vienna, la Fondation Louis Vuitton a Parigi, la Neue Nationalgalerie di Berlino e il Guggenheim Museum di Bilbao. A queste istituzioni ora aggiungono le OGR di Torino.

Uno spazio di ricerca artistica

Le nuove Ogr Torino: da ex officina per i treni a spazio per la ricerca artistica e tecnologica. Riqualificate e restituite alla città da Fondazione CRT, le ex Officine Grandi Riparazioni sono uno straordinario spazio di 35.000 metri quadrati a ridosso del centro di Torino. Costruite alla fine dell’Ottocento e adibite sino ai primi anni ‘90 alla manutenzione dei veicoli ferroviari, sono l’unico esempio di riconversione industriale in Europa finalizzato a far convivere al proprio interno due anime: quella della ricerca artistica, in tutte le sue declinazioni, e quella della ricerca in ambito tecnologico. Dalla prossima stagione gli spazi ospiteranno, in continua rotazione, mostre, spettacoli, concerti – dalla musica classica a quella elettronica – eventi di teatro, danza e arti performative, laboratori, start up, imprese innovative, unendo le idee e i valori della creatività con gli strumenti e i linguaggi delle nuove tecnologie digitali. L’inaugurazione di OGR sarà il 30 settembre, con il «Big Bang» che durerà fino al 14 ottobre: due settimane di festa che permetteranno al pubblico di esplorare gratuitamente l’universo artistico di OGR Torino. Info e biglietti: www.ogrtorino.it