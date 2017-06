Ai Magazzini sul Po, reggae «down by the river»

TORINO – Il sabato ai Murazzi del Po suona Serengeti. L'associazione Serengeti, ospite del Magazzino sul Po, presenta la residenza estiva 2017. Appuntamento ogni Sabato fino al 29 luglio sul lungo fiume in perfetto stile balneare con «down by the river». Ogni Sabato pre-serata di easy vibes dalle 18 alle 2. Ecco le date in programma: 24 Giugno: Fireworks edition con Refugees, 1 Luglio: Rebel Diaz - (roots reggae music), 8 Luglio: Abdenego Azaria - (dub & future stepper), 15 Luglio: Onda Pacifica, Reggae Dub & CUMBIA con Kaliman, 22 Luglio: Rastafari earthstrong anniversary eve con Peter Ras, 29 Luglio: gran finale. Durante ogni appuntamento sarà presente il banchetto del centro di documentazione dell'associazione Serengeti con le autoproduzioni e le pubblicazioni indipendenti legate alla cultura rasta. L'Ass.ne Serengeti è supportata dai suoi sponsors: Bahia Grow Shop IndoorlinePoint e Panoramix-Wipeout Growshops e Dolce Vita Magazine e come media partner. Al Magazzino Sul Po troverete ogni giorno: aperitivo friendly dalle 18 alle 21. Per info: serengetimusic.wixsite.com/serengeti, magazzinosulpo.it/, www.panoramixgenetics.it/, www.indoorline.com/.