Tentata rapina in corso Francia, ladro prende d'assalto la banca armato di pistola giocattolo 

TORINO - Un passante ha notato i due uomini con il volto travisato appena fuori dalla banca Credit Agricole di corso Francia e ha immediatamente avvisato la centrale operativa di polizia. Quando gli agenti del Commissariato «San Paolo» sono giunti sul posto, il palo si era già dato alla fuga e all'interno della banca era rimasto solo un uomo armato di pistola e con il volto coperto da una maschera di gomma.

Maschera di gomma e pistola giocattolo

Non appena entrati in banca, i poliziotti hanno notato un gruppo di clienti e impiegati ammassati all’interno di una stanza; questi, gesticolando, hanno indicato agli agenti un'altra stanza: era proprio lì che si nascondeva l’uomo mascherato. I poliziotti hanno intimato al ladro di adagiare a terra l’arma e di scostarla con i piedi. Solo successivamente gli operatori hanno potuto constatare che si trattava di una pistola in plastica priva di tappo rosso.

L'auto per la fuga

Il quarantatreenne di origine italiana è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per furto di autovettura. La Fiat 500, parcheggiata all’esterno della banca e pronta per essere usata per la fuga, era infatti stata rubata in piazza Statuto qualche giorno prima. Il complice, un cittadino marocchino di 24 anni, grazie alle diverse descrizioni è stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile poco dopo in via Capriolo. A carico dello straniero gli agenti hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per tentata rapina aggravata in concorso. I poliziotti hanno infine rinvenuto all'interno dell'auto un’altra arma in plastica tipo revolver, anche questa priva di tappo rosso.