Anziana travolta da un'auto in via Nizza, 80enne gravissima al CTO

TORINO - Erano circa le otto di questa mattina, sabato 24 giugno, quando l'anziana signora si è trovata a passare nel cortine di un condominio di via Nizza al civico 342 ed è stata travolta da un'auto. In seguito allo scontro con la Fiat Multipla le condizioni di salute della donna sono apparse subito gravissime. L'ottantenne è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del CTO, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni disperate. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della polizia municipale Torino per effettuare i rilievi del caso.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++