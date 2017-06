Francesca Marino torna a casa, la 26enne ferita in piazza San Carlo lascia le Molinette

TORINO - Francesca Marino, la ragazza ricoverata alle Molinette di Torino in seguito ai fatti di piazza San Carlo, è stata dimessa oggi, sabato 24 giugno. La giovane donna è uscita dal coma farmacologico una settimana dopo gli episodi di paura verificatisi durante la notte del 3 giugno e, nel pomeriggio di oggi, ha lasciato il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale. Il ritorno a casa di Francesca cade in concomitanza con i festeggiamenti di San Giovanni, patrono della città.

Il ricordo di Erika Pioletti

Esattamente come accadde per il piccolo Kelvin, che fu dimesso dal Regina Margherita il 13 di giugno, la gioia di sapere che i feriti più gravi di quella folle notte di paura stanno nuovamente tornando alle loro vite è tanta. Il pensiero torna però sempre a Erika Pioletti, la giovane donna che non è sopravvissuta ai fatti di piazza San Carlo.