Meteo a Torino, il caldo concede una tregua: arriva la pioggia, temperature in ribasso

TORINO - Aria fresca e un sospiro di sollievo. Dopo giorni di afa e caldo insopportabile, Torino torna a «respirare»: il temporale di questa notte ha letteralmente rinfrescato la città e i torinesi, abbassando le temperature di qualche grado. Ma c’è di più: nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare drasticamente.

Domani temporali, da mercoledì termometri a 22 gradi

Già oggi, come detto, difficilmente i termometri supereranno quota 30 gradi. Secondo diversi istituti meteorologici, la giornata di domani sarà contraddistinta da forti temporali nel tardo pomeriggio e la sera. Una condizione che si ripeterà anche martedì. Capitolo temperature: mercoledì i termometri toccheranno addirittura quota 22 gradi di massima, con 15° in meno rispetto a qualche giorno fa. Aria fresca in arrivo dunque, il meteo sta cambiando.