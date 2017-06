Paura in via Bologna, in fiamme autobus della linea 18: il mezzo distrutto dal fuoco

TORINO - Attimi di paura in via Bologna dove un incendio ha completamente avvolto un autobus della linea 18 in mezzo alla strada. E’ successo intorno alle ore 16:30, all’incrocio con corso Palermo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che grazie con due mezzi hanno domato le fiamme.

L'autista fa scendere i passeggeri, intossicata una persona

Stando alle prime ricostruzioni non vi sarebbero feriti, tranne una persona leggermente intossicata dopo essersi affacciata da un balcone sopra l’autobus in fiamme e aver respirato così il fumo nero. Decisiva la prontezza dell’autista che, accortosi del problema, ha fatto uscire i passeggeri dal mezzo poco prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Ignote al momento le cause dell’incendio, ma potrebbe trattarsi di un guasto al motore: non è la prima volta che i pullman di Gtt si incendiano durante il regolare servizio.