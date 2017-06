Choc a Moncalieri: uomo travolto in pieno da un treno

MONCALIERI - Paura e disagi ieri mattina a causa di un incredibile episodio avvenuto sulle linee ferroviarie Torino-Genova e Torino-Savona: un uomo è stato travolto da un treno all’altezza del ponte di via Sestriere, tra le stazioni Lingotto e Moncalieri. E’ successo intorno alle 09:00 del mattino.

I soccorsi sui binari e la corsa in ospedale

La dinamica è al vaglio della Polfer, ma la buona notizia è che l’uomo è miracolosamente sopravvissuto. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, i primi a soccorrere il malcapitato. La vittima dell’incidente è stata trasportata in ospedale e non dovrebbe essere in pericolo di vita nonostante le gravi ferite riportate. La linea ferroviaria è stata chiusa per oltre un’ora e mezza, fino alle 10:30, a causa della presenza dell’uomo sui binari: diversi convogli regionali sono stati cancellati, così come alcuni intercity. Molti treni sono partiti o arrivati a destinazione in ritardo. In corso e indagini della polizia ferroviaria.