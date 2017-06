Lavori in via XX Settembre e corso Re Umberto, deviate le linee 4 e 18 di Gtt

TORINO - Da questa mattina iniziano alcuni interventi di scavo sulla sede binari in via XX Settembre (in corrispondenza del civico numero 48) e lavori di riasfaltatura in corso Re Umberto, tra corso Stati Uniti e corso Matteotti. Per non creare disagi alla circolazione Gtt ha deviato le linee 4 e 15.

Linea 4

La deviazione riguarda solo un senso di marcia, quello che va verso Falchera. Da via Sacchi la linea è deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita e corso Giulio Cesare. Poi il percorso torna a essere normale.

Linea 15

Anche in questo caso la deviazione riguarda solo un senso di marcia, quello che va verso piazza Coriolano. Da corso Einaudi la linea 15 continuerà in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia e in via Pietro Micca. Da lì in poi il percorso torna a essere normale.