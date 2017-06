Incendio alle spalle della Gran Madre, sul posto vigili del fuoco e carabinieri

TORINO - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi per un incendio che ha coinvolto un condominio di quattro piani che fa parte di un plesso in via Martiri della Libertà 6, non distante da piazza Vittorio Veneto. Le fiamme si sono propagate poco dopo le 12.30 e dal piano terra hanno raggiunto i primi tre piani dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno lavorato per riportare la situazione alla normalità.

Nessun ferito, solo tanta paura

Fortunatamente l’incendio scoppiato in via Martiri della Libertà non ha avuto gravi conseguenze se non danni materiali. Nonostante i tanti alloggi, nessuno è rimasto ferito o intossicato dalle fiamme sprigionatesi dal rogo. Si sono vissuti solo alcuni momenti di paura, ma nulla di più.