Bambina di otto anni precipita dal balcone di casa, gravissima al Regina Margherita

TORINO - Una bambina di otto anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Regina Margherita in seguito a una caduta dal balcone di casa al terzo piano. Un volo di una decina di metri avvenuti a Cavagnolo, in provincia di Torino, intorno all’ora di pranzo che le sono costati un trauma cranico e una contusione polmonare e una corsa disperata verso la struttura sanitaria infantile.

Una tragica fatalità

Sul posto, in via Martiri della Libertà, dove la bambina abita con la sua famiglia, sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e l’ambulanza. A quanto sembra la piccola stava giocando sul balcone quando ha oltrepassato la ringhiera ed è precipitata di sotto. Immediati i soccorsi e il trasferimento al Regina Margherita di Torino dove la bambina è stata subito intubata.